ČEZ: 4,39krát by obkroužila zeměkouli délka vedení

Společnost, působící na území jedenácti krajů České republiky, spravuje vedení v délce 175 939 km s 3,8 milionu odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků.
Cílenými investicemi do distribučního zařízení společnost přispívá k dalšímu rozvoj nejen moderní energetiky, ale celé české ekonomiky, a dává tak prostor pro investory k vytváření nových pracovních míst v regionech.
autor: Tisková zpráva