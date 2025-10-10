ČEZ: 4,39krát by obkroužila zeměkouli délka vedení

12.10.2025 14:49 | Tisková zpráva

Číslo týdne

ČEZ: 4,39krát by obkroužila zeměkouli délka vedení
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Společnost, působící na území jedenácti krajů České republiky, spravuje vedení v délce 175 939 km s 3,8 milionu odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků.

Cílenými investicemi do distribučního zařízení společnost přispívá k dalšímu rozvoj nejen moderní energetiky, ale celé české ekonomiky, a dává tak prostor pro investory k vytváření nových pracovních míst v regionech.

Psali jsme:

ČEZ: Infocentrum Hučák přivítalo jubilejního 250tisícího návštěvníka
ČEZ: Výstava, mapující 40 let provozu JE Dukovany, se přesunula do Ivančic
ČEZ: Infocentrum Dukovan nabídne mimořádné energetické poradenství
Nadace ČEZ: Děti ze Čtyřlístku dovádí na nové zemní trampolíně

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , elektřina , energie , TZ , distribuce

autor: Tisková zpráva

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejším účinkem menopauzy je rozvodVedlejším účinkem menopauzy je rozvod Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: 4,39krát by obkroužila zeměkouli délka vedení

14:49 ČEZ: 4,39krát by obkroužila zeměkouli délka vedení

Číslo týdne