MHMP: Bezplatná právní poradna je opět v provozu

11.10.2025 22:08 | Tisková zpráva

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se začátkem nového semestru na vysokých školách otevírá od 13. října 2025 bezplatnou právní poradnu.

MHMP: Bezplatná právní poradna je opět v provozu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy se začátkem nového semestru na vysokých školách otevírá od 13. října 2025 bezplatnou právní poradnu. Ta je k dispozici široké veřejnosti ve Škodově paláci v Praze 1, a to každé pondělí a středu od 14 do 16 hodin. Návštěvu v právní poradně je ale třeba předem telefonicky objednat na čísle 800 100 000.

Provoz poradny bude ukončen 15. prosince 2025 a obnoven bude v novém semestru na vysokých školách v roce 2026. Studentská právní poradna je umístěna v přízemí objektu Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci, přepážka číslo 7 (Jungmannova 35/29, Nové Město, Praha 1).

Poradna funguje od konce roku 2014, kdy hlavní město podepsalo s pražskou právnickou fakultou Univerzity Karlovy smlouvu o spolupráci při její realizaci. Právnickou fakultou vybraní studenti docházejí dvakrát týdně do prostor magistrátu a zájemcům z řad veřejnosti zde poskytují pod odborným dohledem základní právní rady. Mezi studenty je o stáž v právní poradně velký zájem a celý projekt se setkal se všeobecně pochvalným přijetím.

Poradna svou činností nenahrazuje služby, poskytované advokáty či notáři. Studenti zde ale poskytují kvalifikované základní rady pro řešení různých životních situací, které mohou klientům usnadnit jejich následné rozhodování. Ovšem očekávat řešení složitých kauz zde není možné a v takovém případě bude klient obecně odkázán na služby advokáta či notáře.

Více informací najdete ZDE.

Psali jsme:

MHMP: Praha spouští kampaň na podporu duševního zdraví
MHMP: Děti v hostitelské péči ukazují svůj svět prostřednictvím fotografie
MHMP: Vláda schválila předpoklady pro převod pozemků v Letňanech na hlavní město
MHMP: Pražský inovační management byl oceněn hlavní cenou na konferenci Smart Life Week 2025

Zdroje:

https://www.praha.eu/web/praha/w/index_1970988?p_l_back_url=%2Fweb%2Fpraha%2Fvyhledavani%3F_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_formDate%3D1727446237363%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_emptySearchEnabled%3Dfalse%26q%3DStudentsk%25C3%25A1%2Bpr%25C3%25A1vn%25C3%25AD%26_com_liferay_portal_search_web_search_bar_portlet_SearchBarPortlet_INSTANCE_templateSearch_scope%3D

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Právo , poradenství , TZ , MHMP

autor: Tisková zpráva

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MHMP: Bezplatná právní poradna je opět v provozu

22:08 MHMP: Bezplatná právní poradna je opět v provozu

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se začátkem nového semestru na vysokých školách otevírá od 13. …