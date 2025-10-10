MHMP: Bezplatná právní poradna je opět v provozu

Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy se začátkem nového semestru na vysokých školách otevírá od 13. října 2025 bezplatnou právní poradnu. Ta je k dispozici široké veřejnosti ve Škodově paláci v Praze 1, a to každé pondělí a středu od 14 do 16 hodin. Návštěvu v právní poradně je ale třeba předem telefonicky objednat na čísle 800 100 000.
Provoz poradny bude ukončen 15. prosince 2025 a obnoven bude v novém semestru na vysokých školách v roce 2026. Studentská právní poradna je umístěna v přízemí objektu Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci, přepážka číslo 7 (Jungmannova 35/29, Nové Město, Praha 1).
Poradna funguje od konce roku 2014, kdy hlavní město podepsalo s pražskou právnickou fakultou Univerzity Karlovy smlouvu o spolupráci při její realizaci. Právnickou fakultou vybraní studenti docházejí dvakrát týdně do prostor magistrátu a zájemcům z řad veřejnosti zde poskytují pod odborným dohledem základní právní rady. Mezi studenty je o stáž v právní poradně velký zájem a celý projekt se setkal se všeobecně pochvalným přijetím.
Poradna svou činností nenahrazuje služby, poskytované advokáty či notáři. Studenti zde ale poskytují kvalifikované základní rady pro řešení různých životních situací, které mohou klientům usnadnit jejich následné rozhodování. Ovšem očekávat řešení složitých kauz zde není možné a v takovém případě bude klient obecně odkázán na služby advokáta či notáře.
Více informací najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva