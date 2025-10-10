Senátor Hraba: Do vzdělávacího systému aktivismus nepatří

11.10.2025 22:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školení, které zajišťovali aktivisté z Prague Pride

Senátor Hraba: Do vzdělávacího systému aktivismus nepatří
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Jak jsem slíbil, sešel jsem se se státním tajemníkem MŠMT Ondřejem Andrysem a ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem ve věci propíraného školení, které zajišťovali aktivisté z Prague Pride. A jak to dopadlo?

Cílem ministerstva a České školní inspekce je poskytnout maximální péči žákům, kteří jsou jakkoliv znevýhodňováni, a to i například na základě své sexuální orientace. V tom mají tyto instituce moji maximální podporu. Tu si člověk opravdu nevybírá a žádné dítě (stejně jako žádný dospělý) kvůli ní nesmí být ostrakizováno. Ostatně řadu let jsem byl i členem školské rady a nejenom odtud znám řadu příběhů, se kterými se děti ve školách potýkají, které školy řeší a které rozhodně nejsou pozitivní.

Problém ale nastal u výběru školitele, kterým byl spolek Prague Pride. A to je kámen úrazu. Shodli jsme se, že výběr tohoto spolku, který školení prováděl, nebyl dobré řešení. Přeloženo: Prague Pride se nabídl, že školení udělá „zdarma“, a to bylo akceptováno. Bohužel. A ministerstvo naštěstí ví, že jde o problém.

Zároveň jsme se shodli, že aktivismus do vzdělávacího systému nepatří, ale zároveň, že je nutné znalosti školních inspektorů i v těchto aktuálních tématech neustále prohlubovat. Ovšem nikoliv aktivistickou formou.

Jsem přesvědčen, že používání toxických značek, jako je například Prague Pride nebo Jsme Fér, ve výsledku škodí řešení tak důležitých témat, jako je to, aby se děti ve školách cítily bezpečně a přijímané bez ohledu na to, jaká je jejich orientace.

Děkuji za schůzku. A věřím, že společným cílem nás všech je kvalitní vzdělávání, ne prostor pro aktivistické experimenty a ideologické výpady vůči dětem.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

