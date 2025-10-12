Babiš (ANO): Chceme znát skutečný stav financí státu

12.10.2025 14:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k informacím o údajném plánovaném zvyšování deficitu

Foto: Repro TV Nova
Popisek: Andrej Babiš

Máme týden po volbách, pětikoalice pořád jede kampaň a všichni stále dokola řeší skládání vlády, která vznikne, doufejme, nejpozději do 17. prosince 2025. My se teď soustředíme na vyjednávání o programu a hlavně chceme znát skutečný stav financí státu a návrh rozpočtu na rok 2026.

To ale nebrání některým „odborníkům“ nás kritizovat za to, že chceme údajně zvyšovat deficit, místo aby se ptali Fialy, Stanjury a Kupky, jak chtějí financovat naplánované dopravní stavby, které se kvůli chybějícím penězům musely zastavit, a kdy Fiala se Stanjurou pošlou opravený rozpočet na rok 2026 do Sněmovny.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

