Babiš (ANO): Chceme znát skutečný stav financí státu

Máme týden po volbách, pětikoalice pořád jede kampaň a všichni stále dokola řeší skládání vlády, která vznikne, doufejme, nejpozději do 17. prosince 2025. My se teď soustředíme na vyjednávání o programu a hlavně chceme znát skutečný stav financí státu a návrh rozpočtu na rok 2026.
To ale nebrání některým „odborníkům“ nás kritizovat za to, že chceme údajně zvyšovat deficit, místo aby se ptali Fialy, Stanjury a Kupky, jak chtějí financovat naplánované dopravní stavby, které se kvůli chybějícím penězům musely zastavit, a kdy Fiala se Stanjurou pošlou opravený rozpočet na rok 2026 do Sněmovny.
autor: PV