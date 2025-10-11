Drzé čelo a vykulené oči. A pět mrtvých kolem. Lidi, kdo to mohl volit? Vyskočil nechápe

„Tak a máme po volbách. Jak dopadly, víme všichni a tak nebudu ,nosit dříví do lesa'. Už v nedávné anketě jsem psal, že jsem hlavně zvědavý na vývoj – po volbách. Jak to bude se sestavováním vlády a jaká nám nakonec vznikne. Budu pozorovat ty tahanice i kotrmelce kolem sestavování vlády a doufat, že nebudeme na konci procesu plakat. Nebudu nic předem říkat a předpovídat co a jak bude. To nechám jiným. Třeba jako té nejmladší, co byla za Piráty zvolena do Parlamentu. Celkem ucházející zrzka s takovým gruzínským jménem. Ta nám ze své moudrosti a bohaté zkušenosti svých jedenadvaceti let předvídá, jak se už nyní máme obávat Andreje Babiše. Ale netroufám si ji podceňovat, třeba má s panem Babišem nějaké zkušenosti,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.
Chudých lidí valem přibývá….
„Stačilo! se do Parlamentu nedostalo. Tím pádem chybí ve sněmovně zástupci levice. To není dobře, protože zástupci levice by tam neměli chybět už jen k nějakému vyrovnávání sil. A co si budeme povídat? Chudých lidí valem přibývá. Stačí se porozhlédnout, kolik je žebráků v metru. A nejsou to jen statní nemakačenkové, kterým se práce zajídá. Jsou to často staří bezmocní lidé, kterým je vidět na očích, jak se stydí za to, že se museli uchýlit k žebrotě,“ pokyvuje posmutněle herec a dodává.
„To málo volebních hlasů pro Stačilo! stejně jako pro SPD mi připadá až podezřelé. Ale to je jen můj dojem, důkazu nemaje. Jen je mi podezřelé, že téměř při každých volbách hlásí, že náhle ,spadly servry'. Já elektronický analfabet, jak přísluší k mému seniorskému věku, vůbec nevím, co to ty zatracené ,servry' jsou. Ve volební místnosti jsem nic takového neviděl! Ale tak snad, k čertu, ty pitomý ,servry' nikam nenoste, když vám dycky někam spadnou'! No a než je zase vylovili, odtamtud, kam spadly, tak se na ně zřejmě nalepila nějaká procenta pro pětidemolici?“ ptá se herec a vysvětluje.
Šašci a neumětelové jdou do …. pryč
„Já totiž nemůžu věřit tomu, že po té hrůze, co tady fialovci předváděli, po maratonu lhaní, zakopávaní průserů pod koberec a ožebračování vlastních lidí na úkor jakési ukrofašistické junty, jim dalo hlasy skoro přes 40 % voličů. Třeba Piráti, kteří na co šáhli, to zprasili. Slíbili sice já nevím kolik tisíc bytů, ale co má paměť sahá, tak to slibovali už při minulých volbách. Čtyři roky ve vládě a ty byty?? – nula! Ale možná dostali hlasy od mladých voličů, kteří to považují za svoji nějakou ,rebelii mládí'!? Ale, proboha, kdo může volit STAN? Vyšetřování kolem střelby na Filozofické fakultě, Dozimetr – kolem kterého je asi pět, nebo možná více mrtvých? Myslíte, že kdybych se s drzým čelem a vykulenýma očima ucházel o přízeň voličů s oznámením, že jsem právě zabil svoji babičku, že by mne ti lidé, namísto lynče, volili?? Jsem ještě v Čechách? Jsme ještě potomci husitů?“ ptá se.
„Stačilo! se také dopustilo nějakých přešlapů při svojí volební kampani. Ovšem co jsou ,nějaké přešlapy' proti shora jmenovaným zločinům? Bylo mi líto celého hnutí a Kateřiny Konečné, která odvedla takový kus práce,“ říká a zamýšlí se. „Pomalu se mi rýsuje, co mělo být jinak, ale to tady nebudu rozebírat. Jiní více erudovaní už to dělají. A budiž to poučení pro další činnost. Protože je nutné, aby levice neházela flintu do žita po nezaslouženém neúspěchu. Jinak jsem rád, že hnutí ANO dostalo tolik hlasů a převezme otěže vládnutí. Důležité je, že ti šašci a neumětelové jdou do…pryč. Ale nedělejme si iluze. Oni ještě budou z opozičních lavic všemožně škodit.“
P. S. Ivana Vyskočila
„Ale něčemu se musím smát. Všechny strany se v kampani zaklínaly ,chceme vládnout a hlavně bez komunistů'!! Hned jsem si vzpomněl na starý vtip, který frčel hlavně po roce 89. Ptá se týpek kamaráda: ,Koho budeš volit'? Odpověď zní: ,Komunisty'! A chlap se ptá dál: ,A v které straně'???“ vypráví Ivan Vyskočil a dodává.
„Větu ,bez komunistů' pronesl také pan Babiš – jakoby zapomněl, že on přece také byl v komunistické straně. A zpovídat se chodí k úplně nejhlavnějšímu komunistovi a ještě komunistickému rozvědčíkovi, kolegovi kapitána Minaříka, panu prezidentovi Pavlovi. Tak se směju, až slzím. Ty slzy asi proto, že je to tragikomické,“ uzavírá dnešní Nedělní ráno herec.
