Pekarová Adamová (TOP 09): Ve Finsku premiér odstoupil po stávce pošťáků, tak by to mělo být i zde

Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, bylo tady už mnohé řečeno, taky nás tady v tuto chvíli není ani polovina, bych tak tipovala. Možná jsme někteří unaveni tím velmi dlouhým projevem pana premiéra, ve kterém se stihl vrátit od první republiky až přes 90. léta do minulých let. Tak já se pokusím velmi jenom stručně připoutat vaši pozornost k tomu, co považujeme jako TOP 09 za zásadně problematické v tomto rozpočtu, který je navrhován na rok 2020.

Už jsme avizovali při druhém čtení, že nejsme spokojeni nejenom s celkovými rámci a se schodkem, který je nám předkládán, ale i se samotnou strukturou rozpočtu a s prioritami, které v něm jsou tedy z hlediska finančních prostředků - některé podhodnocené, některé nadhodnocené. Proto jsme sami připravili celkem 27 pozměňovacích návrhů, které naopak odrážejí priority, které my považujeme za důležité.

Stejně jako celá řada předřečníků také musím zmínit nejzásadnější oblast, kterou je vzdělávání. Vzdělávání není jenom samozřejmě o platech učitelů, ale na toto téma se v posledních měsících, možná už i letech významně smrskl. A my chceme stejně jako ostatní, aby byl dodržen slib, který byl učitelům dán. Ten slib byl jasných, konkrétních 15 %. Když se bavíte s lidmi ve veřejnosti, která není nijak spjata s touto profesí, s učitelstvím, tak mají pocit soudě podle množství slibů a množství slov, která k tomu zazněla, že už učitelům muselo být přidáno minimálně třikrát, čtyřikrát za toto volební období. Pravdou je však pouhé jedno jediné přidání, a to přesto, že jsme se jako Poslanecká sněmovna jednomyslně usnesli na tom, že opravdu stojíme za takovýmto zvýšením, tedy 15 %. Přestože všichni to máme ve svých programech, přestože to mnozí deklarujeme. Veřejnost je ale z těch slov zmatená a myslí si, že opravdu k reálnému zvyšování už došlo mnohokrát, a proto už třeba začínají být mezi lidmi i takové názory, co by ještě ti učitelé chtěli a jestli by přece jenom se nemělo přidávat i jinde. Realita je taková, že přidáno jim bylo jednou jedinkrát a že tedy slib, který jim byl dán na příští rok, je o 5 % nižší v reálném návrhu rozpočtu.

Proto i my přicházíme s pozměňovacím návrhem, který by umožnil ten slib původně daný i samotnými vládními politiky dodržet. Samozřejmě pozměňovacích návrhů k této konkrétní kapitole je tam tolik, že je možné si vybrat, odkud chcete, aby to krytí šlo na úkor čeho. A my tady deklarujeme podporu všem pozměňovacím návrhům, které se platů učitelů týkají. A podpoříme i pozměňovací návrh, který vzešel přímo z vládní koalice, resp. jedné vládní strany - ČSSD. Považujeme to za natolik klíčové téma, že bychom opravdu měli jako politici najít shodu napříč politickým spektrem, a nikoli se vymlouvat na to, že je dostatečné to 10% zvýšení.

Další oblast, kterou považujeme jednoznačně za zásadní, a také se týká vzdělávání a školství, je tedy další řekněme méně možná atraktivní pro veřejnost téma, ale velmi důležité pro zřizovatele škol, a totiž dotace, které mohou být použity na zlepšení pracovních podmínek učitelů, a to konkrétně v tom smyslu, že opravdu školy nejsou nafukovací a dochází k čím dál většímu zapojování dalších profesí do školství, jako jsou asistenti pedagogů, což je naprosto správně, ale pro ně už ty školy nemají dostatečné zázemí. Jsou to takové velmi praktické záležitosti. Ale i ty by měly být zohledněny v rozpočtu. A protože nebyly dostatečně, tak na to v tomto případě reagujeme naším pozměňovacím návrhem. Týká se také platů asistentů pedagogů, kteří jsou nutní k realizaci společného vzdělávání ve školách.

Tyto dva pozměňovací návrhy, které předkládám konkrétně já, vás žádám, abyste podpořili, pokud myslíte skutečně vážně svá slova o tom, že chceme, aby v budoucnu Česká republika prosperovala a byla konkurenceschopná.

Česká republika určitě má na to, aby její lidé mohli v budoucnu být ještě více úspěšní, než jsou dnes, a aby měli možnost obstát v globalizovaném světě. Ale právě vzdělání, vzdělání našich dětí a vzdělání všech generací je v tomto souboji klíčové. Další pozměňovací návrhy, které předkládáme, se týkají protidrogové prevence, celé řady dalších opatření v kybernetické bezpečnosti, boji se suchem, ale i celou řadu dalších věcí v podpoře neziskového sektoru atd.

Chápu, že rozpočet mnozí považují za už finální věc, do které by se nemělo příliš sahat, ale paní ministryně Schillerová sama deklarovala, že podpoří takové změny v rozpočtu, které budou v souladu s politikou vlády a které jsou pro vládu prioritní. A jako jednu z těch zásadních priorit označuje právě školství, to označila na prvním místě, takže pokud můžeme brát vážně tato vaše slova, paní ministryně, tak doufám, že vy i vaši kolegové tady podpoříte změny, které k tomu spějí. Toho se samozřejmě týká nejenom samotná oblast Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale samozřejmě i věda a výzkum. Spolu to velmi úzce souvisí a pokud chceme být konkurenceschopnou zemí, tak musíme podporovat inovace, musíme podporovat vědu, výzkum více než jak tomu je v tomto současném návrhu rozpočtu.

Já jsem chtěla hovořit zejména o pozměňovacích návrzích, a protože vím, že je jich více než 170, tak je velmi těžké se v nich vyznat, tak jsem připravila jednoduchou grafiku, která zobrazuje naše pozměňovací návrhy v konkrétních oblastech. Procentuálně uvádí, kolik bude přidáno do té či které. Dám to tady před svůj pultík, abyste se mohli během zbytku řeči, kterou ještě chci velice stručně vést k závěru, tak abyste se mohli na to sami podívat. (Pokládá prezentaci před pultík.) A požádám vás o to, aby, pokud myslíte vážně svá slova o podpoře právě těchto klíčových priorit, tak jak je to i v samotném prohlášení vlády, tak jak je to v mnoha rozhovorech, které uvádíte ve vašich volebních programech, tak abyste se k tomu měli.

Pan premiér tady vystupoval velmi dlouze a jedna z těch věcí, která se jako určitá nit v jeho projevu linula, tak byla i kritika všech předchozích vlád a toho, co všechno musely napravovat, ať už vlády Sobotkova, nebo současná Babišova. Jedna z těch věcí, která se z toho zdála být, je, že jako kdybychom přišli před šesti lety všichni, kteří jsme tady už tehdy zasedali, do úplně rozvrácené spálené země. Země, která se může blížit nějaké rozvojové. V té životní úrovni našich obyvatel a naší země to tak samozřejmě nikdy nebylo a není ani dnes. Jestli ale něco je skutečně opravdu na úrovni dá se říci banánových republik, tak je to současná situace, která právě od toho, abychom řešili priority, vizi pro Českou republiku, problémy, se kterými se máme potýkat tady v Poslanecké sněmovně, tak jestli nás něco blíží k tomu, tak je to právě to, jak sveřepě lpí na tom, že nechce odstoupit z pozice premiéra, ačkoliv je trestně stíhán dnes po rozhodnutí nejvyššího státního zástupce opět, ať už je to také jeho střet zájmů, který je deklarován auditem Evropské komise.

A já tedy na závěr bych chtěla říci, že pro nás by mělo být vzorem nejenom v oblasti třeba vzdělávání a dalších inovací, výzkumu a vědy Finsko, ale když se tak dívám, že ve Finsku premiér odstoupil po stávce pošťáků, tak by to mělo být i v té politické kultuře, ke které tady nedochází. Mnohem spíše bychom mohli právě řešit ty priority, které jsou vyjádřeny v našem případě pozměňovacími návrhy. Mnohem spíše bychom mohli řešit to, co je důležité pro budoucnost České republiky a jejích občanů. Byla bych za to velmi vděčná, pokud bychom se mohli k tomuto jednou konečně dopracovat. Děkuji za pozornost.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



