Pekarová Adamová (TOP 09): Změna bydliště nic nevypovídá o lásce k vlasti

reklama

„Kdo nežije v České republice, neměl by mít právo volit.“ To je nejen argument paní Ziny a paní Ivany, ale celé řady z vás, kteří jste mi psali. A já bych Vám na to ráda odpověděla.

Krajané v zahraničí volit mohou už nyní, s tím korespondenční volba nesouvisí. Jejím cílem je jejich právo pouze usnadnit.

Právo volit náleží každému plnoletému občanovi České republiky bez ohledu na to, v jaké zemi se zrovna nachází. To není ničí názor, to jinými slovy říká naše Listina základních práv a svobod.

Lidé, kteří (dlouhodobě) žijí v zahraničí, mají řadu důvodů, proč by je měl vývoj naší země zajímat. Mohou tu mít své rodiče, děti, přátele, majetek (ze kterého odvádějí daně) a třeba se i mají v plánu vrátit.

Ostatně byli to právě emigranti, kteří za totality výrazně napomáhali v boji za svobodu Československa. Oni jsou tím nejlepším důkazem, že změna bydliště nic nevypovídá o lásce k vlasti.

A nutno dodat, že podobně jako v případě manželství pro všechny, ani tady nehodláme rozlišovat občany na více kategorií. Zkrátka jsme slíbili, že všem lidem usnadníme život, a to také děláme.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rajchl: Zelenskyj možná patří do Haagu. Elektřina? Řešení za 3 Kč Poslanecká sněmovna: Předsedkyně Sněmovny jednala s prezidentkou Gruzie „Byl jsem ve škole. Ty děti mají vážně strach!“ Babiš vedle smršti na Fialu prozradil znepokojivou věc „Nálada je blbá. Myslíte na budoucnost, nebo na sebe?!“ Na Pekarovou se utrhl vlastní volič. Před lidmi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE