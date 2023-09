Peksa (Piráti): Nechcete to slyšet, ale... klimatická změna, extrémní vedra a smrt

reklama

Klimatická změna má bohužel i přímé dopady na lidské zdraví a životy. Tuhle mapu zveřejnil The Lancet, odborný časopis zaměřený na lékařskou vědu. Ukazuje trend v tom, kde příčina úmrtí častěji souvisí s vysokými teplotami. Zaujalo mě to výrazně rozdělené Česko (ale i Polsko), kde je evidentně velký rozdíl mezi jižní Moravou a západem. Pokud tu někdo máte vysvětlení, čím by to tak mohlo být, budu rád. Každopádně Lancet dospěl k závěru, že zhruba v polovině století bude důvodnější obava z extrémních veder než z toho, že „umrzneme“. Na to první se podle vědců bude bohužel umírat častěji.

