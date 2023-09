Peštová (ANO): Daň z nemovitosti je prostě nesmyslná

reklama

Já děkuji za slovo. Já jsem tedy chtěla reagovat na svého předřečníka pana poslance Vomáčku, asi zřejmě někam odběhl. V každém případě já mám problém s daní z nemovitosti. Já si myslím, že by to neměla být daň z nemovitosti, ale měla by to být daň z přepychu. Protože když to vezmu, tak ze zdaněných peněz nakoupím materiál, který má DPH, pak si postavím barák. Pokud na to nemám, tak si vezmu hypotéku, platím nějaké úroky.

Takže já ten barák zaplatím x-krát, nebo resp. ty daně zaplatím x-krát. Takže pro mě daň z nemovitosti - a přesně se souzním s tím, co řekl pan ministr Stanjura, prostřednictvím... nemusím vlastně prostřednictvím, když to byla ta volební kampaň, že ta daň je prostě nesmyslná. Je totálně nesmyslná.

Pokud to chcete nazvat daní z přepychu, tak potom tomu rozumím. Ale určitě ne daň z nemovitosti, jo? Když si vezmu jiný model, zdědím chalupu, dům po rodičích, kteří si to koupili a pořídili ze zdaněných peněz, já musím rekonstruovat ze zdaněných peněz, já nakupuji materiál z DPH, takže opět tolikrát zaplatím tu daň, že už vlastně proč mám já platit nějakou daň z nemovitosti? Prostě říkám jedno. Nazvěte to daň z přepychu a já tomu budu rozumět. Ale určitě ne daň z nemovitosti.

