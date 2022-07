Peštová (ANO): Jak je ošetřeno, aby zákazník opravdu dostal to, co má dostat?

reklama

Já děkuji za slovo. Já samozřejmě budu reagovat na paní poslankyni Ožanovou.

Včera jsme si dali takový krásný exkurs, jakým způsobem by zákony měly vznikat, jak by měly jít do meziresortního připomínkového řízení - nebudu to opakovat, myslím, že si to pamatujeme všichni - a mě velice zarazila jedna věc, pane ministře. Tento zákon byl v meziresortním připomínkovém řízení tři dny. Takováhle materie, takovýhle záběr tři dny v meziresortním připomínkovém řízení, když jste nám tady vysvětlovali, jak na tom intenzivně šijete a vyšíváte a jak budeme všichni zírat. Tři dny.

Co se týče připomínkových míst, mě velice zarazilo a velice mě mrzí, že jste opomenuli Hospodářskou komoru, nevzali jste jejich připomínky, opomenuli jste Svaz průmyslu, nevzali jste jejich připomínky a vůbec jste se tím nezaobírali. To jsou dvě, to jsou vlastně dvě instituce nebo respektive dvě připomínková místa, která jsou klíčová pro vás, klíčová. Já bych si nedovolila nemít to s nimi prodiskutováno a jít s tím do Poslanecké sněmovny. A to, co teď tady vlastně řekla moje předřečnice paní poslankyně Ožanová, že jste jim dali na stůl, já jsem na tom výboru byla, vy jste mě tam viděl, já jsem se naopak zastala jednoho pozměňovacího návrhu, ale přesto bych se ráda zeptala, protože samozřejmě jsem si uvědomila, že u toho pozměňovacího návrhu by to byla dvojí podpora, ale jak to máte vyřešené opravdu směrem k těm zákazníkům nebo k tomu poslednímu zákazníkovi.

Já jsem vás podpořila v tom, že tak, jak je to načtené, nebo to, co to co vlastně chtěli prosadit, tak by bylo dvojí podporou. Ale chci vědět, jak je ošetřeno to, aby opravdu ten zákazník dostal to, co má dostat, to znamená těch 30 tisíc, které vy tam navrhujete.

Děkuji za odpověď.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011

poslankyně



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

