Peštová (ANO): Jestli Česká republika nepřijme nařízení, tak náš průmysl půjde do kopru

Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Já mám bod Reakce České republiky na Clean Industrial Deal. Ani nové okolnosti nepřiměly evropské země se zelené ideologie vzdát. Česká republika musí zareagovat na sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému, hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů na takzvanou Dohodu o čistém průmyslu, Clean Industrial Deal.

Co nyní potřebuje průmysl? Okamžité zastavení legislativních prací na úrovni Bruselu (spojené?) s vydáváním dalších a dalších nových evropských povinností, které přináší další byrokracii, další náklady firmám, další zdražení pro občany. Každý den chodí k připomínkování nové předpisy, které prohlubují stávající problém, nikoliv jej řeší. Tomu se (To?) musí co nejdříve skončit.

Dosavadní přístup Evropské unie k legislativě prokazatelně vyčerpal energii evropských firem a snížil výrazně jejich konkurenceschopnost. Každý týden jezdí úředníci českých ministerstev do Bruselu a podílí se na schvalování dalších předpisů, dalších delegovaných kontaktů, dalších povinností. K tomuto by odpovídajícím krokem české vlády mělo být okamžité přijetí nařízení vlády, které by přikázalo všem českým úředníkům všech rezortů a všem ministrům, aby již na evropské úrovni nezvedli ruku pro žádné další opatření, žádnou další legislativu, žádné nové povinnosti.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4010 lidí

Platnost tohoto opatření by byla do doby, dokud se na evropské úrovni nezačne efektivním způsobem škrtat konkrétní evropská legislativa s cílem zásadního odlehčení evropskému průmyslu a občanům. Opatření by bylo motivačním faktorem pro Evropskou komisi, aby skutečně ihned začala redukovat platné povinnosti. Je zde zcela reálný předpoklad, že pokud by takto začali na evropské úrovni vykonávat mandát zástupci České republiky, že by se k nim záhy připojily další státy, jako například Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale možná i Německo, Itálie a podobně.

Dále by Česká republika měla zdůraznit, že v evropském prostoru je třeba co nejdříve zcela opustit využívání takzvaných delegovaných aktů Evropské komise. Mezi zásadní problémy delegovaných aktů patří také to, že legislativa, která na ně odkazuje, je prakticky nevyužitelná pro investory, protože nikdo nemůže předpokládat, co budou delegované akty obsahovat, přitom jejich síla ovlivňování finálního nastavení je zcela zásadní.

Klíčové je uvolnění legislativy na úseku energetiky a její co největší přiblížení podmínkám tržního prostředí. Energetika v Evropské unii již vůbec nefunguje v rámci tržní soutěže a konkurence, ale je zcela regulována, závislá na dotacích a na politických rozhodováních, čímž ve finále prokazatelně trpí jak evropský průmysl, tak evropští občané.

Tento bod chci zařadit jako první této schůze, protože opravdu, jestli něco Česká republika neudělá a nepřijme nařízení, kterým jasně řekne úředníkům nezvedejte ruce, ministrům nezvedejte ruce pro nic, co podporuje Fit for 55, tak náš průmysl jde do kopru.

Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky