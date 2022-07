Peštová (ANO): Myslím, že dneska je ten čas, abyste to schválili

reklama

Já bych chtěla zareagovat na pana ministra. Už jsem tady říkala, že jsem tu legislativu dělala, takže ty procesy znám a znám i ty lhůty. Vy jste tady řekl, že to půjde do meziresortního připomínkového řízení, to znamená, že to ještě nešlo. Už - já se omlouvám, já jsem tam se ptala kolegů, oni říkali taky, že slyšeli půjde. Už to je? Je. Lhůta, jestli se mohu zeptat, tam je 14, je tam zkrácená nebo je to na měsíc, protože to je zákon? Měsíční lhůta, můžu se zeptat? (Obrací se na ministra u stolku.) Nebo jestli jste... (Ministr reaguje mimo mikrofon.)

Jasně. Tak dobře, tak to sepište, to mě zajímá, napište si kdyžtak poznámku, zajímá mě ta lhůta, na kterou jste to dal do mezirezortního připomínkového řízení, protože buď to dáváte na měsíc, je to zákon, nebo samozřejmě si požádáte Legislativní radu vlády o zkrácenou lhůtu. Takže prosím, abych mohla zareagovat, na jak dlouho jste to tam dali.

V momentě, když dáváte zákon do mezirezortu, byť je to malá úprava, tak se vám to vrací totálně roztrhané. Ten, kdo dělal legislativu, jistě mi tady teď přikývne a bude vědět, o čem se bavím. I když malá úprava, prostě každé ministerstvo, každé připomínkové místo si tam k tomu dá to svoje. Pak nastupuje ta další, samozřejmě, to, co musíte vypořádat, takže s jednotlivými připomínkovými místy jedete vypořádací proces. To je fáze číslo dvě.

Pak samozřejmě ten zákon bude putovat dál na Legislativní radu vlády a teď nám tam naskakují lhůty a další a další lhůty. To znamená, jsou tam komise, do kterých to musí jít, kde samozřejmě musíte ten zákon obhajovat, pak to jde na plénum Legislativní rady vlády, pokud si nezažádáte o výjimku, pak to jde na vládu, pak to jde sem. Takže si myslím, že to září je absolutně nereálné, absolutně nereálné. To za prvé.

Za druhé - než to projde Poslaneckou sněmovnou, než to projde Senátem, pokud to Senát nevrátí, a teď nám tam ty lhůty naskakují a naskakují. A další lhůta, která mě zajímá, jestliže to má být aplikované v praxi od 1. 1. 2023, tak samozřejmě se na to musí někdo připravit. Pokud se bude vyplácet nebo pokud oni budou chtít jít do předčasných důchodů, tak tam musí samozřejmě být nějaká lhůta na to, aby se to vůbec dalo uskutečnit. Takže si myslím, (Předsedající: Váš čas.) že dneska je to (Předsedající: Váš čas, paní poslankyně.) ten čas k tomu, abyste to schválili. (Řečnice mluví dál, ale předsedající vypnula mikrofon.)

