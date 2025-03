Peštová (ANO): Největším iniciátorem byl tehdy Marek Benda

Já děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vy jste tady říkal, že zákon nabývá účinnosti prvním nebo pátým dnem vyhlášení ve Sbírce. Já jenom chci podotknout, že to byla právě ODS, která tady tlačila na to, aby zákony nabývaly účinnosti buď 1. ledna, nebo 1. července. Právní předpis, který je vyhlášený ve Sbírce, tak nabývá platnosti, nikoliv účinnosti, ale platnosti a záleží na tom, kdy byl právě do té Sbírky nebo kdy ta platnost v té Sbírce nabyla. A podle toho, ke kterému datu se to blíží víc, to znamená, jestli k 1. lednu, nebo k 1. červenci, tak od té doby nabývá zákon účinnosti.

Říkám, byli jste to vy, kteří jste to tady prosadili, a největším iniciátorem byl právě Marek Benda, prostřednictvím pana předsedajícího, který na to tlačil, aby právě byla ta předvídatelnost, aby ten sektor nebyl vystavován té nejistotě, jestli je to první, pátý, jaký. Proto se ustanovily pouze dva datumy - prvního a sedmého - s tím, že ano, můžou některá ustanovení nabývat účinnosti jindy, a to se řeší v přechodných ustanoveních. Děkuji.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



