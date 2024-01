Peštová (ANO): Pisatel - Mám svou a šest obálek rodiny, které by bylo úplně jedno, komu to hodím

reklama

Děkuji za slovo. Chtěla jsem zareagovat ještě samozřejmě, protože pan poslanec měl i včera deset minut, Hubert Lang, vaším prostřednictvím, tak jsem chtěla zareagovat na to, co vlastně bylo v těch deseti minutách včera, kdy tady naznačil ohledně zneužití těch obálek.

A shodou okolností včera napříč politickým spektrem přišel vám do vašich schránek z Ameriky e-mail pána, který se ptá, nebo který dává jasný podnět:

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 3% Neoceňuji 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5858 lidí

"Přestože žiji v USA přes 25 let, sleduji politiku v České republice velmi pozorně, na rozdíl od mé manželky, dvou dcer, syna a dvou plnoletých vnuček, které se narodily v USA. Všichni máme jak občanství americké, tak české. Proč ten úvod? V tuto chvíli mám hypoteticky v ruce jednu svou volební obálku a šest obálek mé rodiny, které by bylo úplně jedno, komu to obrazně hodím. Takových rodin je v USA docela dost. Troufám si tvrdit, že v komunitě, kde žiji, je jich x, kde je přibližně 300 až 350 občanů České republiky, by nebyl problém si obstarat dalších x platných volebních obálek a ovlivnit volby. Můžete se prosím k tomuto vyjádřit v parlamentu, jak je toto právně ošetřeno? Prosím o vyjádření jak koalici, tak opozici. Záměrně neuvádím, čí jsem volič ani jméno. Nestydím se za své názory, ale pociťuji, že bruslím na tenkém ledě, a toho se nemůžu nějak zbavit."

Takže já bych tedy chtěla samozřejmě v návaznosti na to, co řekl můj předřečník, se zeptat, jak je toto ošetřeno? On sám pisatel říká, že není problém - není problém - odvolit kompletně za celou rodinu, protože je ve své podstatě nezajímá, co se děje v České republice, protože volí v Americe. (Předsedající: Čas.) A tam je to zajímá.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Voliči v zahraničí nenesou důsledky své volby Peštová (ANO): Pane ministře, Vy jste mi vlastně řekl, že žiju v zemi, kde zítra znamená již včera Peštová (ANO): To už je podruhé, kdy se Česká inspekce životního prostředí vzdává nějaké kompetence Peštová (ANO): Pane Michálku, to je skvělé, že tady vlastně máme daňový ráj

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama