Peštová (ANO): Pokud zákon neřeší, že budou vznikat nové byty, tak je k ničemu

Já děkuji za slovo, paní předsedající. Tak, pane ministře, jako když jsem to bedlivě sledovala nebo poslouchala, tak vlastně tento zákon neřeší nové byty. Ten řeší stávající situaci a snažíte se nějakým způsobem tu situaci v současné době vyřešit touto novelou nebo tímto zákonem. V každém případě vy jste zmínil Ústecký kraj, třeba město Most už v současné době dělá to, že vykupuje byty v těchto problematických lokalitách a snaží se potom samozřejmě poté, co vykoupí určité množství, je zpátky osídlit, nebo jak bych to řekla, dát tam ty neproblematičtější nebo méně problematické obyvatele. V každém případě to, co vy tady navrhujete, tak to v současné době už ty realitky umí. Ta realitka, když půjdu do nějaké realitní společnosti, řeknu, že chci pronajmout svůj byt, oni jsou schopni mi ho i správcovat, to znamená, že mi budou hlídat to, aby když tam bude nějaká problematická rodina, tak samozřejmě oni už jsou v těch mezích zákona schopni s tím člověkem nebo s tou rodinou pracovat a dostat ho z toho bytu, protože třeba neplatí nájem a tak dále. Já si spíš myslím, že pokud tento zákon neřeší tu problematiku v tom, že budou vznikat nové byty, to znamená nová výstavba, tak je k ničemu, protože akorát tady oprašujete něco, co už na tom trhu v současné době je, a jediné, co vidím, že vznikne, tak vzniknou nová pracovní místa pro neziskové společnosti a nějakým způsobem se ještě postaráte lépe o ty realitní společnosti. To je jediné, co z toho dostávám. Takže pokud tedy jsem to pochopila špatně, tak budu ráda, když mi to vysvětlíte, ale já jinou podstatu v tomto zákoně prostě nevidím.

Psali jsme: Peštová (ANO): Korespondenční volba? Tady je můj návrh. Má vztah k ČR? Může volit Peštová (ANO): Úmrtnost v jednotlivých krajích je značně odlišná Peštová (ANO): Nebylo by lepší zamyslet se nad zkrácením mateřské? Peštová (ANO): Už otevíráme ministerstva úplně pro všechny?