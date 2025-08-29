Peštová (ANO): Ten luxusní dvojí metr už začíná smrdět

29.08.2025 9:15 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prohlášení ministra vnitra Rakušana o kontrole sociálních sítí

Peštová (ANO): Ten luxusní dvojí metr už začíná smrdět
Pan Rakušan se v médiích dušuje, že „nikdy nepodpořil plošné šmírování komunikace“, ale bývalý náměstek ministra Profant potvrdil pravý opak. Údajně podporoval návrh Chat Control za zavřenými dveřmi. To už ten luxusní dvojí metr začíná smrdět!

Zatímco před kamerami si hraje na obhájce soukromí a demokracie, v zákulisí to vypadá na sázku na masovou kontrolu komunikace. A kdo z toho může nejvíc profitovat? Transparentní politika? Rozumní občané? Ani omylem. Spíš anarchistická digitalizace Orwellova stylu.

A aby byla legrace úplná: Drtivá většina Čechů takové šmírování vůbec nechce, 98,2 % hlasujících v online anketě odmítlo Chat Control kvůli riziku ztráty soukromí. Takže zatímco lidem jde o základní svobody, pánové politikové raději hrají za zády svou hru.

Kde je záruka, že jejich před kamerou hlásané hodnoty nejsou jen PR? Jak může veřejnost věřit někomu, kdo potají hájí protiústavní návrh? Lidé chtějí jasná a pevná pravidla, ne předstírání, že je možné si za zády jedněch hrát na ochránce svobody a na druhé kleštích státní moci.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
Psali jsme:

Peštová (ANO): Pane Bartoši, dvojí metr jak vyšitý
Peštová (ANO): Audit? Prý to neměli dělat
Peštová (ANO): Zelený luxus pro Brusel, finanční noční můra pro české rodiny
Peštová (ANO): Zelená daň 83 000 korun ročně?

