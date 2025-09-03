Peštová (ANO): Útok na politika ohrožuje nejen oběť, ale i svobodu celé společnosti

Paní Nerudová píše, že „násilí do politiky nepatří“. Správně. Jenže hned v dalším dechu dodává, že prý i výroky politiků hnutí ANO jsou „problém“.
Jak tohle může někdo myslet vážně? Opravdu chcete srovnávat fyzické napadení člověka holí s tím, že o někom někdo řekl „mimoň“ nebo „šmíra“?
Slova a činy nejsou totéž.
Politická kritika, byť ostrá, je součástí demokracie.
Fyzický útok na politika je ale čistý teror – ohrožuje nejen oběť, ale i svobodu celé společnosti.
Pokud chceme emoce uklidnit, musíme odsoudit násilí bez podmínek a výmluv.
Kdo dnes relativizuje útok na Andreje Babiše řečmi o „retorice“, ten násilí vlastně omlouvá.
Demokracie stojí na diskusi, ne na berli v ruce. A to by měla pochopit i bývalá "mladá a pohledná kandidátka na prezidentku".
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV