Peštová (ANO): Vám nevadí, že jste si na Hrad dosadili rozvědčíka?

reklama

Děkuji za slovo. Já mám bod k vystoupení pana Bartoška, ale než si ho odůvodním, tak bych ještě chtěla zareagovat na své předřečníky, konkrétně na pana Jakoba. Pane Jakobe, prostřednictvím paní předsedající, ty vaše věty a věty TOP 09 už by se měly tesat do kamene. Já ho neviděl, protože jsem se nedíval. Opravdu, vy jste vzor. Skvělé, děkuji, vaše vystoupení mě vždycky rozseká.

V každém případě - teď se vrátím, myslím si, že mě znáte, že jsem vždycky tady věcná a snažím se bavit věcně. Já jsem se včera na to interview dívala a můžu říct, že opravdu se mi z toho zvedal žaludek a myslím to upřímně. Pane Bartošku, prostřednictvím paní předsedající, my jsme stejný ročník. Já jsem o malinko starší, ale jsme stejný ročník, takže jsme si to nějakou dobu užili. Takže my můžeme říct, že si něco z toho pamatujeme. Nám bylo 18, když byl 89. rok a potom jsou po nás tady ročníky, kteří tady mezi námi sedí - koukám na ně - kteří si to ani neužili, ale rádi o tom vyprávějí. To znamená těch 82 a výš. Takže ti nám tady vypráví, co to byla totalita, jak to bylo hrozný, ale vůbec o tom nic neví a znají to jen z doslechu.

Já jsem jeden z mála poslanců, co má prověrku. Nevím, kolik vás - možná, že když zvednete ruce - mám prověrku NBÚ. Otravuje mě, že musím všechno dokládat. Ale dokládám to, protože ji chci, chci ji a mám ji. Já jsem musela doložit, že mám čisté lustrační osvědčení. Já jsem musela doložit, že mám čisté lustrační osvědčení, když mi bylo 18 let, v roce 89, 18 let. Co jsem asi byla za hrozbu? Ale dokládám to.

Toto padlo, alespoň pro mě to padlo, když jsem zjistila, koho máme na Hradě. Ve své podstatě, teď už budu říkat: Proč to po mně chcete, vždyť si to všichni odpracovali. Všichni si to odpracovali, proč já mám dokládat čisté lustrační osvědčení?

Takže já budu navrhovat zrušit tento zákon. Proč mám dokládat čisté lustrační osvědčení, když ve své podstatě člověk, který byl v StB, a dokonce se potom i přiznal, že byl rozvědčíkem. Nejdřív říkal, že ne, po volbách řekl, že ano. Jako co to je, tohleto? A já mám dokládat čisté lustrační osvědčení, že jsem nebyla hrozbou pro tento stát? A vy si dosadíte tohoto člověka na hrad a je vám to jedno? (Potlesk z levé strany sálu.)

Takže já jsem opravdu byla včera hodně rozčílená, protože můj otec vystoupil v 69. ze strany a s ním celá základní organizace. Nechtějte vidět ten posudek, co jsem měla já. Ale byli mezi nimi i slušní komunisti, kteří mě na tu školu vzali, protože jsem ty výsledky měla.

Takže když se tady rozčilujete, kdo byl a kdo nebyl v StB, ano, byli tam i slušný lidi. (Poslanec Michálek tleská.) Já nevím, proč tleskáte, pane Michálku, prostřednictvím pane předsedajícího. Vy jste jeden z těch, který vypráví o tom, co to bylo a v životě jste to nezažil. Takže já to chci jako první bod! (Potlesk z levé strany sálu.)

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Peštová (ANO): Vy děláte všechno dobře, že? Jenom my si dovolujeme tady něco říkat Peštová (ANO): Když jste kandidovali, tak jste byli všichni spolu, že jo? Nemůžete chtít, abych tu seděl... Jenže poslankyně Stanjurovi ocitovala Ústavu „Očucháváte mrtvou pokojskou!“ Poslanec TOP 09 vytočil Peštovou. Sněmovna skončila pozdě večer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama