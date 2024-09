Peštová (ANO): Všichni říkají, jaký je to paskvil, ale návrh zákona schválíme. To je sranda?

Děkuji za slovo. (Silný hluk v sále.) Já tedy doufám, že své ctěné kolegy nějak upoutám, aby ztlumili své hlasy, nebo zvednu svůj hlas. Děkuji.

V prvním části svého vystoupení jsem zhodnotila celou tu směrnici, která se transponuje, a není to jenom jedna směrnice do českého práva. V té druhé části bych se ráda zaměřila na to, jakým způsobem tato legislativa byla přijímána. Neustále tady apeluji na to, aby byla dodržována legislativní pravidla prací, to znamená vnitřní připomínkové řízení, mezirezortní připomínkové řízení. Samozřejmě jde to na Legislativní radu vlády, kde to projde přes všechny patřičné komise podle toho, jaké si to zaslouží. Pak samozřejmě z těchto komisí vychází stanoviska komisí, pak to jde na plénum Legislativní rady vlády a stanoviskem zpravodaje to jde na vládu. Poslední dobou se nám tady stává, že tyto postupy se nedodržují, a to velice často. Proto apeluji na našeho ministra pro legislativu, aby mi zdůvodnil, jak je možné, že všechno jde stanoviskem předsedy Legislativní rady vlády. I tento zákon šel tímto směrem.

Když jsem si přečetla jednotlivá stanoviska, respektive jenom jedno stanovisko, a to bylo stanovisko komise kompatibility, která je tedy hodně důležitá, protože se zde mění několik směrnic, je zde několik nařízení, tak ta komise kompatibility k tomuto zákonu vydala skoro 17 stran svých zásadních připomínek. Ale jestli to mám shrnout, tak v té preambuli ze začátku je napsáno: "Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem Evropské unie, jak vyplývá zejména z legislativních pravidel vlády v platném znění, a z přílohy usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění." (Silný hluk v sále.)

Pak dále v obecné části tato komise konstatuje: "V rámci mezirezortního připomínkového řízení zkráceného na 15 pracovních dní nebylo možné předloženou materii, na kterou navazuje několik velmi složitých právních úprav Evropské unie, posoudit podrobně. Přezkum slučitelnosti byl tudíž proveden pouze rámcově."

Následuje krásných 17 stránek zásadních připomínek. V závěru tato komise říká: "Vzhledem k rozsahu nedostatků a nejasností nemohlo být odborem kompatibility hodnocení slučitelnosti provedeno." Takže komise kompatibility nám říká, že vlastně po 17 stránkách zásadních připomínek nemůže zhodnotit tuto materii a tento zákon.

No, a jak se nám s tím popasoval pan ministr legislativy? Pan ministr legislativy v obecné části dal své sdělení pro vládu: " Návrh zákona byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení již v červnu 2023 a připomínkové řízení skončilo dne 27. června 2023. Nicméně vládě bylo jeho znění upravené podle vypořádání připomínek uplatněných v připomínkovém řízení předloženo až dne 8. prosince 2023, a to v poměrně významně upraveném znění. Vzhledem k rozsahu, charakteru a významu materie předloženého návrhu zákona a současně s ohledem na časovou naléhavost jeho přijetí bylo navrženo jeho projednání alespoň v pracovních komisích Legislativní rady vlády.

Návrh byl následně projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády pro správní právo a pro finanční právo. Nicméně s ohledem na rozhodnutí vlády ze dne 20. prosince 2023 zařadit návrh zákona již na program její schůze dne 3. ledna 2024 nemohlo již proběhnout plánované projednávání návrhu zákona v pracovních komisích Legislativní rady vlády pro evropské právo a pro hodnocení dopadů regulace RIA" - to jsou ty studie dopadů - "a velmi omezený termín pouhých několika pracovních dní pro zpracování tohoto stanoviska v období kolem vánočních a novoročních svátků neumožnil ani komplexní legislativně technické posouzení textu návrhu zákona."

Dále nám pan ministr sděluje: "Vzhledem k velmi omezenému časovému prostoru pro projednání návrhu zákona v legislativních orgánech vlády, s ohledem na rozsah návrhu zákona a rozsah jím prováděné implementace předpisů práva Evropské unie, nebylo též možné provést odpovědné a komplexní posouzení návrhu zákona z hlediska jeho slučitelnosti s právem Evropské unie." Například jen transponovaná směrnice 2023/959 Evropské unie má 100 stran. "Nelze proto garantovat úplnost a řádnost provedené transpozice, s čímž souvisí zvýšené riziko možnosti, že Evropská komise shledá provedenou implementaci v některé její části jako nedostatečnou, chybnou nebo rozpornou s právem a případně zahájí s Českou republikou řízení o porušení smlouvy." Takto pan ministr pokračuje dál.

No a jaký je závěr jeho stanoviska? Závěr stanoviska pana předsedy Legislativní rady vlády je pro vládu. "Nepřihlédne-li vláda k obecným připomínkám uvedených v části IV." - kterou jsem vám četla - "tohoto stanoviska, doporučuje předseda Legislativní rady vlády vládě schválit návrh zákona." A je to tam! Takže všichni říkají, jaký je to paskvil, ale návrh zákona schválíme. Vy si z nás už všichni děláte srandu? Pan ministr tady jasně říká, že se s námi s největší pravděpodobností blížící se skoro 100 % zahájí infringementové řízení, pak odůvodněné stanovisko, pak budou následovat sankce, ale návrh je schválit!

Takže doufám, že se mi k tomu pan ministr vyjádří, protože bych docela ráda věděla, k čemu tedy máme komise Legislativní rady vlády, když nestíhají ani v těch zkrácených lhůtách nám říct, jestli je to v souladu, nebo to není v souladu s evropským právem. K čemu máme komisi RIA, která by nám měla říct dopady, jaké budou na občany? Kde jsou vlastně ta stanoviska? Já mám jenom jedno stanovisko komise kompatibility. Ostatní nejsou. Takže jak se teda vláda rozhoduje? Děkuji předem za to, že mi to vysvětlíte.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



