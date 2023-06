Peštová (ANO): Vy Piráti máte nejvíc politických náměstků na všech ministerstvech

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já na vás nebudu ukazovat tím prstem, abych třemi prsty ukazovala na sebe. Když teda říkáte, že nejste posedlý - prostřednictvím paní předsedající - tak mi vysvětlete tu obsesi, kterou máte. Proč musíte každý pozměňovací návrh, který je přílepkem, dávat ke každému zákonu, který se jeví, že by mohl ustát potom nějakou ústavní žalobu. Vysvětlete mi to. Vždyť vy máte nejvíc, vy jako Piráti, máte nejvíc politických náměstků na všech ministerstvech. (Potlesk vlevo.) Vždyť vy si tam neustále zřizujete místa. Vždyť vy nejste schopní jít do praxe, takže se vám dělají teplá místečka. Protože vy nejste... Protože vy jste najednou přišli sem do Poslanecké sněmovny a dostali jste ty benefity a teď najednou, tak jak jste říkali hrdě, my bez toho dokážeme žít - to jsem ještě byla jako náměstek ministra, ale pozor, já byla odborný náměstek ministra, já nebyla politický jako vy. Já mám ty školy vystudované. Možná, pane Michálku prostřednictvím paní předsedající, vám připadá, že to je směšné, ale mně to směšné nepřipadá. Já jsem odpracovala v té praxi víc než vy. To bude tím, hm? (Potlesk vlevo.)

