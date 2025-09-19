Peštová (ANO): Začarovaný kruh s emisními povolenkami

22.09.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnému stěhování Třineckých železáren do zahraničí.

Peštová (ANO): Začarovaný kruh s emisními povolenkami
Foto: XTV
Popisek: Berenika Peštová

,,Třinecké železárny letos oznámily odložení investice do nové elektrické obloukové pece, symbolu dekarbonizace, která má nahradit klasické vysoké pece. Hlavním problémem je, že od vlády nedostaly tak vysokou podporu jako jejich zahraniční konkurenti.”

Je to začarovaný kruh: Drtí je cena povolenek, od příštího roku se jim sníží množství bezplatných emisních povolenek, tudíž budou muset o to víc povolenek nakupovat. A tím, že odložili investici, tak se z toho nemají šanci dostat.

Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • poslankyně
