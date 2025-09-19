Peštová (ANO): Začarovaný kruh s emisními povolenkami

,,Třinecké železárny letos oznámily odložení investice do nové elektrické obloukové pece, symbolu dekarbonizace, která má nahradit klasické vysoké pece. Hlavním problémem je, že od vlády nedostaly tak vysokou podporu jako jejich zahraniční konkurenti.”
Je to začarovaný kruh: Drtí je cena povolenek, od příštího roku se jim sníží množství bezplatných emisních povolenek, tudíž budou muset o to víc povolenek nakupovat. A tím, že odložili investici, tak se z toho nemají šanci dostat.
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.
autor: PV