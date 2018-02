Petera (ČSSD): Vybudování vodárenského systému v koridoru dálnice D3 je nezbytné

Středočeský kraj otevřeným výběrovým řízením hledá společnost, která zpracuje projektovou dokumentaci a získá územní rozhodnutí ke stavbě, jež zajistí připojení obcí v okolí stavby budoucího úseku dálnice D3 na skupinové vodovody vedoucí ze Želivky. Vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov by měl umožnit připojení 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí.

„Vybudování vodárenského systému v koridoru dálnice D3 je zcela nezbytné, neboť ze všech dostupných materiálů, které máme v souvislosti s budoucí výstavbou této dopravní tepny k dispozici, vyplývá, že pravděpodobně dojde k negativnímu ovlivnění zdrojů pitné vody v tamním okolí,“ zdůraznil zástupce hejtmanky a náměstek pro oblast životního prostředí Miloš Petera (ČSSD).

Středočeský kraj má také zmapováno, že se již dnes některé lokality, skrz které bude dálnice procházet (např. přes Město Benešov, Město Bystřice, Obec Kosova Hora, Městys Netvořice, Městys Neveklov, Město Sedlec – Prčice, Město Týnec nad Sázavou, Městys Vrchotovy Janovice), potýkají s problémy zdrojů pitné vody, a to jak z hlediska množství, tak její kvality. Z analýzy negativních dopadů sucha, kterou si nechal kraj zpracovat, rovněž vyplynulo, že oblast okolo plánované dálnice D3 je ‚velmi málo vodnou oblastí‘ a zásobování z místních povrchových zdrojů není prakticky možné. Bilance odběrů z podzemních zdrojů rovněž ukázala, že v okolí plánované dálnice není žádný větší zdroj vody, který by byl vhodný pro zásobování většího území. Přivedení vody je proto možné pouze ze skupinových vodovodů v blízkosti plánované dálnice D3. Vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov je řešením, které by mělo obyvatelům přilehlých obcích u D3 do budoucna dostatek vody zajistit.

Ing. Miloš Petera ČSSD



1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak by mělo trasování podle prvotních studií vypadat?

Konkrétně se jedná o připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci nad Sázavou a přivedení vody k dálnici pomocí čerpacích stanic přes upravený stávající vodojem Netvořice. Přivaděč je navržen podél dálnice jižním směrem k silničnímu přivaděči Václavická spojka přes budoucí odpočívku na dálnici. Dalším místem připojení je v Benešově vodojem Červené vršky. Ten je součástí Skupinového vodovodu Benešov. K dálnici by pak byla voda přiváděna novým přiváděcím řadem podél nové silnice Václavická spojka. U napojení na dálnici by pak byl vystavěn nový vodojem, ve kterém by byla míchána voda z Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov. Pitná voda z obou těchto vodárenských systémů by byla dále čerpána podél dálnice po obslužných komunikacích dálnice a podél náspů a zářezů samotné dálnice. Trasa je vedena převážně podél dálnice v obslužných komunikacích.

Pro realizaci vodovodního přivaděče v koridoru budoucí dálnice D3 je však ještě nezbytné vyřešit otázku budoucího investora stavby. Měl by jím být subjekt vytvořený dotčenými obcemi. „Středočeský kraj proto bude iniciovat a koordinovat vznik Dobrovolného svazku obcí jako potenciálního investora stavby vodovodního přivaděče,“ upřesnil zástupce hejtmanky Miloš Petera.

Psali jsme: Petera (ČSSD): Středočeský kraj ročně vyprodukuje 4,5 milionu tun odpadu Petera (ČSSD): Kraj nesouhlasí s dokumentací ke stavbě logistického centra u Zdib Petera (ČSSD): Odmítáme rušení sociálních programů Středočeského kraje Středočeský zastupitelský klub ČSSD si zvolil vedení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV