Piráti: Bek ignoroval ředitele škol i starosty. Kdyby naslouchal dřív, mohl si odpustit divadlo

Pirátská strana souhlasí s přijetím novely školského zákona, nicméně kritizovala nekoncepčnost ministerstva školství v procesu převodu financování nepedagogických pracovníků na školy, kraje a obce. Ministr školství chtěl prosadit změnu již od září roku 2025 bez systémové přípravy a dostatečné komunikace se školami, obcemi a kraji. Změna financování nepedagogů se nakonec odložila na leden 2026, protože se Bek ocitl pod silným tlakem samospráv.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 10% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 6161 lidí

„Ministr Bek se svým ministerstvem zvolil pro mě naprosto nepochopitelně úplně chaotickou cestu. Není problémem to, že by pracovníky škol nově platili zřizovatelé, ale to, že prostě předem vůbec neposlouchal a nereflektoval, co jsme říkali nejen my, ale i ředitelé škol, starostové nebo hejtmani. Odklad na rok 2026 je dobrý krok. Jen škoda, že přišel až teď, všichni jsme si mohli tohle divadlo odpustit," okomentoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib a dodal, že to byli pouze oni, kdo prostřednictvím Jakuba Michálka předložili návrh na odklad účinnosti.

Michálek nahrál pozměňovací návrh, který by odložil převod financování nepedagogických pracovníků o jeden rok, na 1. září 2026. Návrh by v praxi poskytl dostatek času krajům a obcím se připravit na systémovou změnu. Leden 2026 je nicméně pro Piráty akceptovatelný. Podle nich je posunutí o několik měsíců nutné, protože jinak by hrozilo, že ve financování nepedagogických pracovníků bude chaos a na změnu by mohly totiž doplatit nejvíce ti, jichž se to týká, tedy děti.

Zásadním problémem však stále zůstává, že novela vůbec neřeší tzv. ostatní neinvestiční výdaje, tedy financování pomůcek pro žáky a vzdělávání učitelů. „To by znamenalo, že školy z bohatších krajů budou mít k dispozici moderní učebnice či tablety, zatímco děti v chudších regionech nikoliv. To je pro Pirátskou stranu nepřijatelné," řekla místopředsedkyně Pirátské strany Olga Richterová.

Financování škol musí být stabilní a předvídatelné, nikoliv řízené chaotickými rozhodnutími na základě politického tlaku a volebního kalendáře tak, jak činí ministr Bek.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky