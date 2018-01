Piráti: Čeká Prahu návrat kmotra Tomáše Hrdličky?

Tento známý šíbr pražské politiky, historicky spojený s ODS, začal podnikat v 90. letech. Hrdlička se stal majitelem benzínové pumpy na Barrandově. Později k ní přidal výherní automaty a pak i komunální politiku na Praze 10. V posledních několika letech se zdálo, že se stáhl do ústraní a řídí svůj byznys pomocí anonymních firem. Nyní nastal zlom a Tomáš Hrdlička se přihlásil k vlastnictví 85 % investiční skupiny Kupiano, do které patří mimo jiné i společnost VISTORIA CZ, a.s. Ta dříve působila pod názvem Prominecon a ještě dřív Navatyp, spravovala městské nemovitosti a žila z veřejných zakázek. "Společnost VISTORIA má firemní heslo "spolehlivý partner na povrchu i v podzemí". Podle toho, co o ní víme, by si mohla vystačit jen s tím podzemím," řekla místopředsedkyně Pirátů a zastupitelka Prahy 10 Olga Richterová.

V půli prosince začaly prosakovat informace o návratu kmotra na "desítku". Ve středu 3. ledna bylo na webu MČ Praha 10 zveřejněno usnesení Rady MČ o výběru dodavatele na rekonstrukci kina Vzlet na Praze 10. Jedná se o zakázku za 36 milionů korun. Výběrového řízení se zúčastnily nakonec vítězná společnost VISTORIA Tomáše Hrdličky a EDIKT. Obě společnosti spolu přitom rády spolupracují. Poslední říjnový den roku 2017 podepsaly smlouvu o společné rekonstrukci ZŠ Štěrboholy. I proto existují vážné pochybnosti o férovosti výběrového řízení. Krom toho se připravuje novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem, která také může přistát společnosti VISTORIA.

Do komunálních voleb zbývá deset měsíců. A současné dění na Praze 10 začíná stále více připomínat populární seriál Hra o trůny. Pozice starosty Vladimíra Nováka z ČSSD je nestabilní. Dění v poslední době ukázalo, že vzhledem k třenicím uvnitř koalice sociálních demokratů a TOP 09 není zastupitelstvo schopné schválit ani koaliční návrhy. Tomáš Hrdlička je, na rozdíl od Ivo Rittiga, Romana Janouška, Alexandra Nováka nebo Tomáše Pitra, ke kterým je často přirovnáván, zatím bezúhonný. Díly skládačky do sebe ovšem začínají zapadat, a tak může být jen otázkou času, kdy se Hrdlička potká třeba s Markem Dalíkem a firma VISTORIA přestane dostávat zakázky nejen na Praze 10.

autor: PV