Piráti: Chceme zabránit Chat Controlu

Poslanci Pirátů Jakub Michálek, Ivan Bartoš a Olga Richterová dnes předložili návrh doplnění ústavního pořádku a navrhli v něm zpřesnit listovní tajemství v Listině základních práv a svobod. Podle návrhu Pirátů by stát mohl obsah elektronické a telefonní komunikace občanů sledovat jen s písemným a odůvodněným příkazem soudce. To platí již dnes, ale díky posílení na ústavní úroveň by to byla pojistka proti opakovaným návrhům na tzv. Chat Control na evropské úrovni.
„Piráti byli první, kdo před Chat Control varovali. Snaha šmírovat mobily se ale neustále vrací. Mysleli jsme, že to rychle přejde, ale snahy evropských politiků o sledování soukromé komunikace přes Chat Control se stále vracejí. Snaha omezovat základní svobody jednotlivce byla přitom důvodem, proč byla Pirátská strana v roce 2009 založena. Máme plán, jak tomu zabránit, konkrétní návrh doplnění ústavního pořádku. Díky tomu se v Česku Chat Control nikdy nezavede. Jsme připraveni ho během prvních 100 dnů vlády prosadit, aby platil od 1. 7. 2026. Souhlasíme s tím, že policie má mít nástroje proti zločinu, ale vždy pod kontrolou soudu, nikdy plošně. Česko musí dát jasně najevo, že ochrana soukromí patří do úplného jádra základních svobod občanů a úvahy o plošném sledování jsou nepřijatelné,“ řekl k návrhu na doplnění Listiny základních práv a svobod předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který je právník a místopředseda ústavněprávního výboru sněmovny.
O problému Chat Control se v Evropě mluví už roky. Evropské soudy už přitom dříve řekly, že plošné sledování je nepřípustné, ale návrhy na něj se stále vracejí. Přesto politici z vládních stran dlouho váhali a k plošnému sledování se až do přímé konfrontace stavěli nejasně. Nyní Piráti přinášejí jako první systémové řešení – doplnění Listiny základních práv a svobod, které jednou provždy zabrání zavedení masového šmírování zpráv v Česku. Tím vysíláme jasný signál do Evropy: soukromí občanů České republiky je nedotknutelné. Ústavní soud jasně stanovil, že evropské právo má přednost před národním, ale nikoliv pokud zasahuje do materiálního jádra ústavního pořádku včetně ústavně zaručených práv občanů.
„Už v minulém volebním období se Pirátům v pozici Evropského parlamentu podařilo návrh na plošné sledování soukromých konverzací naprosto vykostit tak, aby neobsahoval škodlivé šmírování. A nyní v europarlamentu na návrhu pracuji jako stínová zpravodajka – budu tak pokračovat ve skvělé práci Pirátů na ochranu soukromí. Online soukromí musí být zachováno, nesmíme dovolit prolomení šifrované komunikace. Potírat sexuální zneužívání online se dá i jinak. Navrhujeme posílit zejména prevenci, například větší rodičovskou kontrolu, vzdělávání a silnější mechanismy nahlašování závadného obsahu. Nyní záleží na pozici Rady, teprve pak půjdeme jednat o závěrečném znění pravidel v trialogu mezi Radou, Parlamentem a Komisí. Jako stínová zpravodajka ale udělám všechno proto, abychom chat controlu v této podobě zabránili,” doplnila pirátská europoslankyně Markéta Gregorová s tím, že Piráti byli od začátku proti návrhu na plošné šmírování.
Návrh z pera Pirátů přináší:
- Ochranu soukromí v digitálním světě. Občané budou mít jistotu, že jejich e-maily, chaty a zprávy na sociálních sítích nemůže nikdo číst bez souhlasu soudce.
- Ústavní pojistku. Díky změně Listiny nebude možné, aby se v Česku kdykoli zavedlo plošné čtení zpráv – ani pod tlakem EU.
- Rozumnou rovnováhu. Policie a bezpečnostní složky budou moci dál cíleně zasahovat proti závažné trestné činnosti, ale vždy jen na základě rozhodnutí soudu. Na tom návrh nic nemění.
Návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. a ústavního zákona č. 295/2021 Sb. najdete ZDE.
