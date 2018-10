Piráti: Eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan potvrdil zahájení řízení vztahu k Andreji Babišovi a Miroslavu Tomanovi pro porušování nařízení o střetu zájmů

Komisař Hogan potvrdil, že se Evropská komise celou věcí intenzivně zabývá a zjišťuje fakta, která si vyžádala od českých úřadů. Hogan obdržel první podklady od Pirátů již koncem července 2018 a od té doby Piráti doručili celou řadu dalších podkladů. Finanční nařízení EU o střetu zájmů vstoupilo v účinnost 2. srpna 2018, nicméně české úřady toto nařízení de facto ignorovaly a i nadále uzavíraly smlouvy o přidělení dotace společnostem z koncernu Agrofert či Agrotrade. Ve střetu zájmů je tedy nejenom premiér Babiš, ale i ministr zemědělství Toman, jelikož jeho otec je spoluvlastníkem společnosti, která rovněž je příjemcem evropských dotací.

„Dne 18. 10. 2018 schválil SZIF dotaci z programu Rozvoje venkova pro společnost SPV Pelhřimov, a.s. z koncernu Agrofert ve výši cca 17,5 milionů Kč. Stalo se tak s naprostou ignorací faktu, že od 2.8.2018 vstoupilo v účinnost finanční nařízení EU o střetu zájmů. Dříve pirátský analytický tým dohledal 4 smlouvy o přidělení dotací – pro společnosti z koncernu Agrofert a rovněž pro společnosti Xaverov, a.s., která patří do konsorcia firem Agrotrade. Všechny tyto podklady doručili Piráti členům výboru pro rozpočtovou kontrolu,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš a dodal: „V souvislosti s podezřením na porušování finančního nařízení EU o střetu zájmů jsem zaslal dopis 3 komisařům – mimo jiné komisařovi pro zemědělství Philu Hoganovi, kterému byly doručeny rovněž podklady pirátského analytickému týmu. Potkal jsem se rovněž v Praze s komisařkou pro regionální rozvoj Corinou Cretu, neboť pokládám porušování českých i evropských předpisů ke střetu zájmů ze strany členů vlády za vážný problém. Cílem Pirátů je nastavit spravedlivou dotační politiku, kde dotace budou směřovat do skutečně potřebných oblastí a zabrání se zneužívání střetu zájmů. V této věci jsou pouze 3 možnosti: buďto Andrej Babiš prodá Agrofert, odejde z politiky, anebo Agrofert přestane přijímat veřejné peníze,“ okomentoval situaci předseda Pirátů Ivan Bartoš.

