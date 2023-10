Piráti: Jsme proti plošnému sledování soukromých konverzací on-line, které navrhuje Evropská komise

reklama

Legislativa si klade za cíl omezit sexuální zneužívání dětí, a to za pomoci prověřování obsahu na Internetu od soukromých zpráv přes hlasové zprávy až po fotografie. Podle Pirátů tento přístup problém nevyřeší, naopak hrubě naruší soukromí všech evropských občanů.

„V Radě EU se v těchto dnech rozhoduje o návrhu Evropské komise, který má za cíl ochránit děti na internetu. Bohulibý úmysl s sebou však přináší nepřijatelný zásah do soukromí všech občanů. S Piráty jednoznačně podporujeme boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Je ale zapotřebí jednat efektivně, děti opravdu ochránit, nikoliv však tímto neefektivním způsobem a na úkor ztráty soukromí na internetu nás všech,” sdělil předseda Pirátů, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Návrh Evropské komise dělá z každého uživatele Internetu automaticky podezřelého a de facto ruší koncept soukromí v on-line prostoru. Je to jako kdyby každý dopis do schránky přišel otevřený poté, co si ho přečetl pošťák. Nejhorší ale je, že dětem to nijak nepomůže. Naopak. Miliony eur, které na plošnou kontrolu půjdou, budou chybět pro skutečnou práci policistů, kteří by za ně mohli místo plošného šmírování pracovat na chytání skutečných predátorů. V Evropském parlamentu se snažíme legislativu alespoň co nejvíce vykostit. Vypadá to, že se podaří zařídit, aby se nařízení alespoň nevztahovalo na audio hovory nebo na konverzace opatřené koncovým šifrováním,” uvedl 1. místopředseda Pirátů, europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „Za Piráty jednoznačně podporujeme boj proti sexualizovanému i jinému násilí na dětech, v žádném případě to ale nelze řešit tak, že rezignujeme na další lidská práva.

Za Piráty klademe velký důraz na prevenci, která musí začít už u dětí v předškolním věku, a já osobně se zabývám změnou zákonů, které by měly sexualizované násilí či protiprávní jednání jasněji a přísněji postihovat. I proto od začátku volebního období prosazujeme nápravu definice znásilnění a jednoznačně podporujeme přijetí Istanbulské úmluvy,“ doplnila pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

