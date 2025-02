Piráti: Jurečka tají dopady na rodiny, požadujeme kalkulačku k „superdávce“

Pirátům především vadí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Marianem Jurečkou nezveřejnilo tzv. kalkulačku, a proto nemohou znát ani konkrétní dopady na lidi. Varují také před negativními dopady na rodiny s dětmi, osoby v insolvenci nebo ty, kteří se snaží aktivně řešit své dluhy. Piráti souhlasí se zjednodušením systému dávek a sami se na jeho změnách aktivně podíleli, zásadně ale kritizují chybějící kalkulačku dopadů.

„Sloučení dávek do jedné sice zjednodušuje třicet let starý systém, reforma ale musí být funkční, předvídatelná a srozumitelná. Bez zveřejnění kalkulačky dopadů, která by ukázala reálné důsledky pro rodiny, nelze odpovědně rozhodovat. Hrozí negativní dopady na některé zranitelné rodiny. Možnost přepočítat si vládní návrh oproti současnému stavu by rozptýlila obavy nejen odborníků, ale i lidí pobírajících dnes některou ze jmenovaných dávek. A vláda ji tají,“ prohlásila místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Piráti upozorňují, že reforma může negativně ovlivnit zejména vícečetné rodiny, které by mohly přijít o část příjmů. To by mohlo vést k jejich větší finanční nejistotě a zadlužení. Proto navrhují několik opatření, která by měla tyto dopady zmírnit:

Zveřejnění kalkulačky, která ukáže reálné dopady reformy na různé typy domácností.

Zohlednění námitek odborníků tak, aby parametry dávky neznamenaly zhoršení situace pro zranitelné domácnosti.

Zajištění ochrany pro vícečetné rodiny, aby reforma neohrozila jejich stabilitu.

„Je dobře, že lidé už nebudou dokládat hromady podrobných vyúčtování nájmů a energií nebo jiné doklady, které už stát ve svých databázích má. Na druhou stranu ale návrh zpřísňuje pravidla i tam, kde je to přinejmenším sporné - třeba pětičlenná rodina se třemi malými dětmi a jedním rodičem s nízkým příjmem nebude brána jako zranitelná, což znamená, že jí oproti dnešku může klesnout podpora až o několik tisíc. Nemyslím, že ministerstvo návrhem cílilo tímto směrem,“ uvedla Zuzana Freitas Lopesová, expertka na oblast práce a sociálních věcí a bývalá náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

„Stejně tak trestání rodin za neplnění školní docházky - zde by stačilo vymáhat plnění stávajících sankcí, což se bohužel neděje. A my místo toho, abychom zajistili fungování existujícího, zavedeme novou sankci. To není ani moudré, ani efektivní,” dodala Freitas Lopesová.

