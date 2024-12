Piráti: Koalice ve Sněmovně důchodovou reformu vykostila a hodila přes palubu 127 000 lidí

Vychází přitom z původního návrhu vlády, který byl na návrh ODS a TOP 09 změněn při projednávání v Poslanecké sněmovně. Pro Piráty jsou změny v důchodovém systému nezbytné, sami se na důchodové novele ještě v koalici podíleli, při finálním hlasování ve Sněmovně ale kvůli této změně snížili kvórum a opustili sál.

„Negativní zdravotní dopady jednotlivých profesí jsou jasně doložitelné a zdokumentované. Jde o desítky tisíc lidí, kteří často už nejsou schopni svou profesi v pozdějším věku ze zdravotních důvodů vykonávat. Existuje mnoho profesí, v nichž jsou lidé vystaveni nadměrné fyzické zátěži, vibracím, velkému chladu či nadměrnému teplu. Návrh ODS a TOP09, který jim vzal možnost odejít do předčasné nekrácené penze, je asociální, dalším efektem může být i odliv určitého segmentu zaměstnanců. Zejména zdravotních sester a pečovatelek v sociálních službách je již nyní málo. Snažím se celou tu situaci narovnat,“ okomentovala svůj návrh senátorka Adéla Šípová (Piráti).

Všechny profese jsou podle možného dopadu na zdravotní stav člověka rozděleny do čtyř kategorií. První a druhá zahrnují práci téměř bez rizik, do třetí kategorie patří zaměstnání s riziky a čtvrtá kategorie znamená vysoké riziko. U každé profese se navíc posuzuje individuální dopad na zdraví, protože i práce se stejným názvem může mnohdy vypadat jinak podle konkrétní činnosti, kterou člověk dělá. Návrh ODS a TOP 09 oproti návrhu, který Piráti schválili ještě ve vládě, vypustil možnost odejít do předčasného důchodu lidem ve třetí kategorii s určitými riziky, čímž by se počet lidí, kteří by mohli jít bez krácení do předčasné penze, snížil asi na desetinu.

„Koalice ve Sněmovně důchodovou reformu vykostila a hodila přes palubu 127 000 lidí, kteří mají náročnou práci a zaslouží si možnost odejít do předčasného důchodu s plnou penzí. Jde o konkrétní lidi, od sklářů, zdravotních sester až třeba po lesní dělníky, kteří měli mít po tisících směn nárok na nekrácený předčasný důchod. V původní verzi, na které jsme se podíleli, něco takového vůbec nebylo a ještě ve vládě jsme podobné pozměňovací návrhy rozporovali. Koaliční poslanci se ale rozhodli na tyto lidi vykašlat, jsem ráda, že se to Adéla Šípová snažila v Senátu zvrátit,” doplnila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

