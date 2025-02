Piráti: Ministerstvo školství nechává školy ve štychu, 70 tisíc kuchařek, uklízeček a školníků je v nejistotě

Nejvíc by na další chaotickou a dopředu nepřipravenou změnu doplatily děti. Stát totiž nově nechce hradit učebnice ani pomůcky do škol a plnění tohoto závazku chtějí po obcích a krajích. To podle Pirátů ještě víc prohloubí nerovnosti ve společnosti, proto navrhují odklad přesunu financování na rok 2026, aby se školy, obce i kraje měly dostatek času na tuto změnu připravit.

„Vláda a STAN nechali lidi ve štychu. Na platy těch, kteří jsou pro normální a každodenní fungování škol nezbytní, nevyčlenil od 1. září 2025 ani korunu. To je jen další důkaz toho, že vláda prostě fakt počítá s rozpočtem jen do konce září – tedy do voleb – a po nás potopa. Je naprostý politický amatérismus házet odpovědnost za takto závažné změny, které se dotknou dětí, pracovníků, ředitelů, starostů i hejtmanů, a které ještě nejsou ani politicky projednané a schválené, takhle narychlo na ostatní. Takhle to fakt fungovat nemá,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Tento uspěchaný krok může zásadně narušit běžné fungování škol. Ředitelé i zřizovatelé budou muset složitě shánět peníze, aby mohli zaplatit svým zaměstnancům. Přitom s tím při vytváření rozpočtů nepočítali a ani nemohli. A ještě ve větší nejistotě je těch 70 tisíc pracovníků ve školství. Ti již nyní mají odměny na hranici minimální mzdy. Projednávat takto závažnou změnu pouhých několik měsíců před jejím zavedením je prostě špatné. Změnu financování s Piráty obecně podporujeme, ta ale musí být připravená, proto navrhujeme odklad alespoň na rok 2026,“ řekl pirátský expert na školství Jan Břížďala.

„Stejně tak je naprosto nezodpovědné přehazovat odpovědnost za nákup učebnic a pomůcek do škol nebo zajištění školení učitelů zcela na obce, které zřizují školy. Už dnes jsou obrovským problémem českého školství nerovnosti ve vzdělávání a toto navrhované opatření ty nůžky ještě víc rozevírá. Pro představu, já jsem absolventem třebíčského gymnázia, kde jsem také učil. Tato škola má bezmála 600 žáků, přes 50 učitelů. A když jsem se díval, tak ti dostali loni od ministerstva na nákup VŠECH pomůcek, učebnic a vzdělávání učitelů jen necelých 450 tisíc. A to je na okresní gympl fakt málo,” dodává Břížďala.

„Pan Bek, který má za STAN školství na starost, by měl jednat ve prospěch školství a lidí v něm, ať už pedagogů, či nepedagogů a dětí. Změny ve školství by měl prosazovat koncepčně, a ne být jako slon v porcelánu,” uzavřel Břížďala.

