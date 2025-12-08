ODS bude řešit Babišův střet zájmů? Ta strana se rozpadá, zaznělo z Prahy

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš v uplynulých dnech oznámil, jak hodlá vyřešit svůj potenciální střet zájmů spojený s holdingem Agrofert. Ve videu na sociálních sítích prohlásil, že se firmy „nevratně vzdá“, má být převedena do tzv. slepé trustové struktury, ve které už nebude figurovat ani jako vlastník, ani jako konečný příjemce zisku a nemá mít žádné ekonomické vztahy ke koncernu.
Podle Babiše vznikne trust mimo české právo a budou ho řídit nezávislí správci, na které nemá mít vliv on ani jeho rodina. Model se má přiblížit zahraničnímu „blind trustu“, kde zakladatel ztrácí možnost zasahovat do řízení i do složení orgánů svěřenské struktury. Akcie Agrofertu tak mají být podle Babiše vyvedeny mimo jeho dosah i po případném odchodu z politiky, holding by připadl dětem až po jeho smrti.
Prezident Petr Pavel Babišův postup přijal. Připomněl, že už dříve podmínil jeho jmenování předsedou vlády zveřejněním konkrétního řešení střetu zájmů, a nyní konstatoval, že Babiš dohodu naplnil. Zároveň oznámil, že ho zítra jmenuje premiérem a pověří sestavením nové vlády.
Přesto představitelé budoucí opozice vyjadřují obavy, považují za klíčové znát detaily trustové struktury a garance, že Babiš nebude mít ani neformální možnost do koncernu zasahovat.
K řešení Babišova střetu zájmů se následně vyjádřila i ministryně spravedlnosti v demisi Eva Decroix (ODS). Podle ní návrh na převedení Agrofertu do slepého fondu může rámcově splňovat požadavky zákona, rozhodující však bude samotná realizace: „Představené podmínky se na první pohled jeví jako rámcově odpovídající tomu, co zákon požaduje. Teď je ale podstatné, aby tyto podmínky skutečně splnil,“ uvedla.
Podle ní je klíčové, aby Babišův vliv na Agrofert i nadále nepřetrvával neformálními způsoby. „Tedy aby vliv nepřetrvával skrytě, ať už jakoukoli kreativní konstrukcí, například oceněním podle budoucího zisku a podobně,“ doplnila končící ministryně.
Europoslankyně žádá Komisi o jasnou odpověď
Také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová upozorňuje, že navržené řešení Andreje Babiše nemusí být dostatečné k tomu, aby byl skutečně odstraněn jeho střet zájmů. Podle ní je problémem zejména to, že vlastnictví Agrofertu má po Babišově smrti připadnout jeho dětem, což samo o sobě neznamená, že vliv nad holdingem zmizí. „Jelikož Babiš přislíbil, že Agrofert připadne v případě jeho úmrtí jeho dětem, by se nadále mohlo jednat o střet zájmů,“ upozornila europoslankyně.
Právě skutečnost zachování vlastnického nástupnictví uvnitř rodiny je podle Gregorové možná nejpodstatnějším momentem celého případu. „Což mi přijde jako poměrně závažná teze, a z toho důvodu jsem se rozhodla poslat dopis evropskému komisaři pro zemědělství Hansenovi a komisaři pro rozpočet Serafinovi,“ dodala Pirátka. V dopise se podle Gregorové ptá zcela přímo: zda by se i po převedení holdingu do slepého fondu nadále jednalo o střet zájmů, a také co by nastalo v situaci, kdyby Agrofert pokračoval v čerpání evropských dotací.
Nyní považuje za zásadní znát odpověď na to, zda České republice nehrozí v souvislosti s řešením Babišova střetu zájmů finanční postih. Prezident Pavel oznámil přijetí Babišova návrhu velmi rychle a již má následovat jeho jmenování premiérem. Odpovědi od Evropské komise do té doby ale podle Gregorové ještě nemusejí dorazit. Proto chce europoslankyně zprostředkovat stanovisko Komise co nejrychleji. „Protože Evropská komise je ve výsledku ta, která by mohla naši zemi pokutovat,“ připomněla.
Gregorová věří, že pokud by komisaři nakonec řešení vyhodnotili jako nedostatečné, existuje prostor k přehodnocení postupu. V takovém případě očekává, že by Babiš mohl přijít s úpravou nebo novým modelem. Bylo by podle ní v Babišově zájmu „voliče nezklamat“.
„Řeší střet zájmů, ale neřeší lidi.“ Tvrdá reakce předsedy pražského ANO
Zatímco předchozí vyjádření se soustředila na samotné řešení střetu zájmů, předseda pražského ANO Ondřej Prokop téma obrací – připomíná, že skutečný problém vidí v chování současné vlády i pražské koalice, která podle něj selhává ve věcech, jež lidem skutečně zasahují do života.
„Andrej Babiš se vzdal Agrofertu. Prezident i ústavní právníci ocenili jeho krok, a přesto politici ze SPOLU dál útočí. Nejdál zašel asi lidovecký europoslanec Zdechovský, který se neštítí vulgarit. On sám přitom kdysi žebral o peníze i u Tomia Okamury pro svůj neúspěšný byznys,“ zarážejí Prokopa pokračující útoky politických oponentů a kritika i přesto, že ústavní právníci i prezident krok hodnotí jako relevantní řešení.
Naopak kriticky komentuje stav veřejných financí a hospodaření Fialovy vlády jako skutečný problém: „Fialův letošní rozpočet neodpovídá realitě, tvrdí státní kontrolní úřad. Děkujeme za potvrzení toho, co říkáme už od ledna. Končící vláda lhala a zadlužení Česka dál raketově roste. 100 miliard stojí Česko jen úroky z tohoto dluhu.“
Zaměřil se i na neutěšený stav v oblasti školství, kde nejsou finance na mzdy pro všechny učitele. „Jak tohle mohla vláda vůbec dovolit? Na zbrojení ale peníze mají. Jak se nechala slyšet Černochová, obrana by chtěla do konce roku utratit ještě přes deset miliard korun,“ upozornil Prokop.
Současně poukázal na situaci v ODS a vývoj na pravici: „ODS se dál rozpadá. Tentokrát už i v Senátu. Jihočeský hejtman Martin Kuba získal dalšího člena do svého nového hnutí. Je jím senátor Tomáš Fiala.“ A upozorňuje na slova nové lidovecké poslankyně Brzeskové, že „SPOLU byl takový sňatek z rozumu“. „Rozhodně už nejde jen o menšinový názor. S tím, jak se ztenčují řady ODS, bude zajímavé sledovat další vývoj situace,“ doplnil Prokop.
Poté se obrací k dění v Praze a vymezuje se vůči současné koalici na magistrátu. „Hřibova éra sice končí, ale zanechává za sebou spálenou zemi. Utíká do Sněmovny před odpovědností za rozkopanou Prahu,“ uvedl. Jako další uvádí růst cen bydlení a energetických služeb v hlavním městě. „Praha je nejdražší evropskou metropolí pro pořízení vlastního bydlení. Navíc předběhla i New York,“ tvrdí Prokop s tím, že lidé čelí i vysokým nákladům za energie.
Zmiňuje také projekt nabíjecí stanice na místě pro invalidy jako další přešlap Pirátů. „Nabíječka pro elektroauta na místě pro invalidy? Další pirátský majstrštyk v Praze. Postavit něco, co se nedá legálně použít, a utratit za to miliony. To umějí jen oni,“ glosuje.
V závěru připomíná diskutovanou změnu režimu nonstop lékárny na Jižním Městě. „Koalice ODS a Pirátů odmítla náš návrh na jejich záchranu, a ohrožuje tím zdraví desítek tisíc obyvatel. My to tak ale nenecháme, a budeme bojovat,“ zdůrazňuje Prokop.
autor: Natálie Brožovská