Piráti: Novela stavebního zákona prohlubuje chaos, bydlení neřeší

Podle Pirátů kabinet opakovaně selhává v přípravě klíčového zákona pro řešení krize bydlení a místo jasných pravidel přináší další nejistotu. Koalice stále nepředložila slibovaný komplexní pozměňovací návrh, který měl odstranit zásadní nedostatky novely. Jeho předložení přitom odložila už počtvrté.
„Vláda selhává už v tom nejzákladnějším, dodat jasné návrhy. Místo řešení sledujeme další odklady a chaos. Starostové ani úředníci dnes nevědí, co je čeká. Jaké změny nastanou, kde bude stavební úřad převeden pod nový úřad a kde bude zrušen. Aktuálně máme nedostatek úředníků a ten se dle informací z radnic ještě prohloubí. To povede jen k dalšímu zpomalení výstavby, ne k jejímu zrychlení,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu Pirátů Ivan Bartoš.
Piráti zároveň upozorňují na zásadní problémy v oblasti územního plánování, které novela podle nich oslabuje. „Územní plánování je základ výstavby. Vláda sice mluví o větší svobodě pro obce, ale ve skutečnosti jim bere důležitou odbornou oporu a zároveň ruší sběr klíčových dat o území. To povede k většímu chaosu a menší předvídatelnosti. Navíc se otevírá prostor pro výjimky domlouvané za zavřenými dveřmi, což v sobě nese obrovské korupční riziko,“ řekla pirátská poslankyně a architektka Veronika Kovářová.
Důležité je nastavit jasná pravidla. Když je dobře připravený územní plán, investoři přesně vědí, co mohou stavět. „Náš návrh akceleračních zón jde přesně tímto směrem. Obec si podle svých potřeb a možností vymezí místa k zástavbě, kde stavební řízení bude extrémně rychlé. Ale přitom nepošlapeme věřejné zájmy. Pro kvalitní územní plánování v Česku potřebujeme hlavně méně chaosu, jasná pravidla a kvalitní data. Nic z toho novela stavebního zákona nenabízí,” doplnila Kovářová.
Podle Pirátů novela zároveň neřeší samotnou podstatu krize bydlení a naopak otevírá nebezpečné změny ve vymezení veřejného zájmu. „Krize bydlení nemá jedno řešení, ale tahle novela nepřináší žádný posun. Definice veřejného zájmu je úplně překroucená, umožňuje vyvlastňování ve prospěch soukromých projektů velkých hráčů. Místo dostupného bydlení tak hrozí podpora luxusních resortů nebo nekvalitních ubytoven. To rozhodně není cesta, kterou bychom měli jít,“ uzavřel Bartoš.
Piráti proto vyzývají vládu, aby novelu stáhla a připravila ji znovu tak, aby skutečně pomohla řešit dostupnost bydlení, posílila roli odborníků a nastavila jasná a předvídatelná pravidla pro výstavbu.
Česká pirátská strana
