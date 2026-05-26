Jakob (TOP 09): Média veřejné služby nejsou samozřejmost

26.05.2026 21:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystaným změnám financování veřejnoprávních médií.

Jakob (TOP 09): Média veřejné služby nejsou samozřejmost
Foto: CNNP Prima NEWS
Popisek: Jan Jakob

Poplatková novela ČT a ČRo z pera vládní koalice je další nesmysl, který má za cíl na ně vytvářet jen tlak. Budu delší, ale to zejména proto, že si ještě možná pořád hodně občanů neuvědomuje, o co ve skutečnosti jde.

Nejde jen o poplatky.

Nejde jen o nějakou technickou novelu zákona.

A už vůbec nejde jen o "standardní" politickou výměnu názorů.

Jde o to, jestli v této zemi chceme mít silná, nezávislá a stabilní média veřejné služby. Média, která tu budou i ve chvílích krizí. Média, která nejsou závislá na tom, kdo je zrovna u moci. Média, která dávají prostor regionům, kultuře, vzdělávání, menšinám i důležitým tématům, která by jinak často úplně zmizela.

To, co vláda nyní navrhuje, není „drobná sociální úprava“. Je to další krok k oslabování financování České televize a Českého rozhlasu. A nejvíc mě děsí, s jakou lehkostí se to celé děje. Bez jasných dat. Bez poctivých propočtů. Bez odpovědnosti vůči tomu, co mohou podobné zásahy způsobit za několik let.

Média veřejné služby nejsou samozřejmost.

Demokracie není samozřejmost.

Stačí se podívat kolem Evropy i světa, jak rychle mohou média skončit pod tlakem politiků, financí nebo cíleně řízené nedůvěry. A jak těžko se potom obnovuje prostor pro nezávislé informace a veřejnou kontrolu moci. Právě proto mi na tom tolik záleží. Protože jsem bytostně přesvědčený, že společnost bez silných médií veřejné služby je mnohem zranitelnější. Vůči manipulaci. Vůči populismu. Vůči těm, kteří by nejraději měli média jen jako nástroj vlastní moci.

A ano, kritizovat ČT nebo ČRo je v naprostém pořádku. Kritika do demokracie patří. Stejně jako se bavme, jak mohou fungovat lépe. Ale systematicky oslabovat jejich stabilitu a financování pod záminkou „pomoci lidem“, aniž by někdo férově řekl, co to způsobí, je něco úplně jiného.

Mně osobně opravdu není jedno, v jaké zemi budeme za pár let žít. A není mi jedno, jestli tu ještě budou existovat média veřejné služby, která budou schopná fungovat nezávisle, profesionálně a bez strachu z politických tlaků.

Proto o tom mluvím nahlas.

Jan Jakob

  • TOP 09
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jednou Hamplová, jednou Novotný. Poslankyně vzpomíná, jak „nas*ali všechny“
Den hanby. Bystroň začal pálit po Merkelové. I na chvilkaře došlo
Zbyněk Prousek: Fašizace Evropy přichází plíživě, leč o to nebezpečněji
„Viktorka by žila.“ Mrazivá slova, která probouzí k akci

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Jakob , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by zůstat koncesionářské poplatky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Jak je možné, že to Blažkovi a Stanjurovi projde?

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Masek-ANO-Blazek-a-Stanjura-by-meli-vysvetlovat-791687 Je to přesně jak píšete, normální člověk by si to nemohl dovolit. Otázkou je, zda policie postupovala fakt důsledně jestli to chápu správně, tak tu elektroniku nezabavila hned, proč? Bude...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jakob (TOP 09): Média veřejné služby nejsou samozřejmost

21:05 Jakob (TOP 09): Média veřejné služby nejsou samozřejmost

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystaným změnám financování veřejnoprávních médií.