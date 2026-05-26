Komínek (KSČM): Přemýšlejme, kam jako společnost směřujeme

Je až zarážející, kolik lidí mávne rukou nad událostmi, které se o víkendu odehrály v Brně, a považuje je za něco bezvýznamného. Historie přitom opakovaně ukázala, že právě podceňování symbolů, souvislostí a postupných změn může mít následky, které si lidé uvědomí až příliš pozdě.
Každý má právo na svůj názor, ale slepě přijímat jeden pohled bez znalosti historie a širších souvislostí je nebezpečné. Není potřeba šířit strach, ale není ani rozumné zavírat oči a tvářit se, že podobná témata nemají význam.
Miloš Zeman svým vystoupením jasně ukázal, že pro část lidí zůstávají otázky historické paměti, národní hrdosti a obrany českých zájmů stále důležité. Ať už s tím někdo souhlasí nebo ne, neměli bychom přestat přemýšlet nad tím, kam jako společnost směřujeme.
