Komínek (KSČM): Přemýšlejme, kam jako společnost směřujeme

27.05.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Komínek (KSČM): Přemýšlejme, kam jako společnost směřujeme
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Je až zarážející, kolik lidí mávne rukou nad událostmi, které se o víkendu odehrály v Brně, a považuje je za něco bezvýznamného. Historie přitom opakovaně ukázala, že právě podceňování symbolů, souvislostí a postupných změn může mít následky, které si lidé uvědomí až příliš pozdě.

Každý má právo na svůj názor, ale slepě přijímat jeden pohled bez znalosti historie a širších souvislostí je nebezpečné. Není potřeba šířit strach, ale není ani rozumné zavírat oči a tvářit se, že podobná témata nemají význam.

Miloš Zeman svým vystoupením jasně ukázal, že pro část lidí zůstávají otázky historické paměti, národní hrdosti a obrany českých zájmů stále důležité. Ať už s tím někdo souhlasí nebo ne, neměli bychom přestat přemýšlet nad tím, kam jako společnost směřujeme.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi
Den hanby. Bystroň začal pálit po Merkelové. I na chvilkaře došlo
Zbyněk Prousek: Fašizace Evropy přichází plíživě, leč o to nebezpečněji
„Viktorka by žila.“ Mrazivá slova, která probouzí k akci

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

KSČM , Komínek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli bychom si s Němci vzájemně odpustit, ale nezapomenout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Renata Vesecká byl položen dotaz

Odbor pro lidská práva

Proč jej rušíte? Čí to byl nápad? Já myslím, že je to chyba. Lidská práva jsou přeci maximálně zásadní a jestli chcete rušit nějaká agendy, třeba i z důvodu šetření, myslím, že můžete začít jako politici u sebe. To je neustále nový ministr nebo zmocněnec pro něco, což podle mě není nic jiného než tr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hřebíček mocně podporuje růst vlasůHřebíček mocně podporuje růst vlasů K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): Známka velké nekompetence hnutí ANO

9:03 Niedermayer (TOP 09): Známka velké nekompetence hnutí ANO

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ekonomické politice hnutí ANO.