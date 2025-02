Piráti: Osekaná reforma Antimonopolního úřadu je jen zastírací manévr

Reforma měla narovnat poměry v klíčové instituci dohlížející na férovost veřejných zakázek a rozbít zabetonované klientelistické vazby. Piráti ale upozorňují, že vláda Petra Fialy (ODS) místo nutné modernizace úřadu umožňuje všemožnými průtahy pokračování současného netransparentního systému, který hraje do karet zájmovým skupinám napojeným právě na ODS a ANO. Antimonopolní úřad totiž rozhoduje o miliardových veřejných zakázkách.

„Reformu jsme s Piráty prosadili do programového prohlášení vlády a ještě jako ministr jsem ji připravil ve spolupráci s odborníky, protikorupčními organizacemi i férovými firmami, kterým vadí současný zkorumpovaný systém. Po našem odchodu z vlády už nachystanou reformu ministr Kulhánek stáhl s tím, že ji ‚přepracuje‘. A dnes se projednává pouze v okleštěné podobě – a všichni tušíme, proč. Nejde o žádnou snahu tenhle důležitý zákon schválit, ale o odkládací manévr. Před volbami se s ní nic nestane,“ říká Ivan Bartoš. „Asi mě to už ani nepřekvapuje. Zatímco my jsme reformu prosazovali už v minulém volebním období z opozice, ODS byla proti. A teď, když má možnost ji zavést, ji místo toho fakticky sabotuje,” dodává Bartoš a připomíná, že reforma úřadu je víc než nutná.

Anketa Prospěl Otakar Foltýn svou činností ve funkci vládního zmocněnce premiéru Fialovi? Prospěl 3% Neprospěl 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1906 lidí

„Místo potřebné reformy sledujeme jen další obstrukce a průtahy. ODS a ANO hrají o čas. Chtějí si udržet svůj vliv na úřad, který rozhoduje o veřejných miliardách. Tato strategie bohužel ohrožuje férové podnikání a transparentní zadávání veřejných zakázek. Občané si zaslouží takový antimonopolní úřad, který skutečně hlídá hospodářskou soutěž, ne úřad sloužící politickým zájmům,“ doplňuje místopředsedkyně Pirátů Hana Hajnová.

Reportáž České televize jasně odhalila, jak šéf Antimonopolního úřadu Petr Mlsna přes WhatsApp přímo instruoval ministerstva a krajské úřady, které pod něj spadají, jak mají připomínkovat zákon v zájmu jeho úřadu. Připomínky pak ministerstva ODS a další subjekty napojené na ODS a ANO opsaly slovo od slova, aby vyvolaly dojem stovek nesouhlasných stanovisek.

„Nevím, co víc ukazuje na to, že se musí něco změnit a že je potřeba tenhle úřad reformovat, než to, jak se k celé věci stavěl a staví jeho šéf Petr Mlsna. Nevím, jak číst krátkodobý zákaz plnění ve věci jaderného tendru na Dukovany, který z antimonopolního úřadu vzešel, ale lidé, kteří se tematikou antimonopolního úřadu vážně zabývají, ho hodnotili jako vzkaz současné vládě. Teď se hraje o přežití Mlsnova zkostnatělého netransparentního úřadu – systému, kde ÚOHS místo hlídacího psa funguje jako nástroj různých zájmů a konkurenčních soubojů v souvislosti s veřejnými zakázkami. A vládě zatím, zdá se, tento stav vyhovuje. Obávám se, že tak, jak to je ložené teď, vláda reformu ve skutečnosti vůbec prosadit nechce a spoléhá na to, že před volbami vyšumí,“ vysvětluje Bartoš.

Piráti varují, že bez skutečné reformy bude ÚOHS dál sloužit jako nástroj politických obchodů a kolbiště byznysových skupin místo férového dohledu hospodářské soutěže.

Na problematiku Ivan Bartoš upozorňuje dlouhodobě, například v textu na Seznam Medium ZDE.

Zmiňovaná reportáž České televize v pořadu Reportéři ČT je k dispozici ZDE.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hřib (Piráti): Ministr školství ze STAN hazarduje s budoucností školství, žáků i zaměstnanců Peksa (Piráti): Nakopat do pozadí tyto suverenisty Piráti: Kolik % výplaty sežere lidem v Česku nájem za 60 m2? Bartoš (Piráti): Na antimonopolním úřadu bují „Mlsnokracie“