Piráti: Přesuňme miliardové dotace pro podnikatele do podpory rodin

Návrh státního rozpočtu nepodpořili Piráti už na vládě - v prvním čtení navrhovali snížit deficit o 12 miliard, což tehdy koalice odmítla. Ve druhém čtení navrhli snížit o 6,5 miliardy korun peníze, které jdou ve státním rozpočtu na tzv. dotační ekonomiku. Tyto prostředky by podle Pirátů měly jít na věci, které Česká republika a její občané opravdu potřebují.

„Tyto peníze jdou skrze Ministerstvo průmyslu a obchodu často na pochybné investice, které by podnikatelé měli platit ze svého – na vývoj různých součástí e-shopu nebo x dalších věcí, které nemá smysl dotovat. Podobně chceme taky škrtnout dvě miliardy korun, které jdou na největší zemědělské agroholdingy. To jsou opravdu firmy, které nepotřebují výraznou státní podporu. My říkáme ne dotovat, ale investovat. Peníze z dotační politiky měly jít do výstavby bydlení a škol, což by pomohlo ekonomickému růstu,” vysvětlil postoj Pirátů Michálek.

„Ještě jako ministr jsem rozjel projekty na výstavbu bytů. Díky výhodným půjčkám by obce mohly stavět levné nájemní byty tam, kde dneska nejvíc chybí. Jsou to sice vydané peníze, v budoucnu se nám všem ale vrátí, protože se budou do státní kasy postupně vracet. Byty s levnějším nájemným budou moct využít mladí lidé, senioři, střední třída, lidé pracující ve veřejně prospěšných profesích jako například učitelé nebo zdravotníci. Na to bychom chtěli v rozpočtu vyčlenit jeden a půl miliardy. Taky bychom chtěli dát dvě a půl miliardy do modernizace městských škol, kde tyto investice dlouhodobě chybí,” představil Ivan Bartoš další část, do které by Piráti chtěli přesunout ušetřené peníze.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4618 lidí

Finance by měly podle Pirátů směřovat také do prorodinné politiky: „Navrhujeme přesunout 550 milionů korun na rodičovský příspěvek tak, aby byl valorizován stejným tempem, jako důchody. Je dobře, že se staráme o starší generaci. Stejně tak ale potřebují vyrovnat zdražování i mladé rodiny, a těm už roky inflace pokrývána není,” řekla Olga Richterová a doplnila, že další z pirátských návrhů je pak také přesun 315 milionů korun na dětské skupiny: „Bezprostředně po vykopnutí Pirátů z vlády, protože jsme jim koukali pod ruce, vláda snížila peníze na dětské skupiny. Nebyl splněn slib, že obce a starostové dostanou plně pokryté to, aby mohli zřizovat nová místa pro malé děti. To je pro mě naprosto nepochopitelné. Dětské skupiny pomáhají řešit situaci, kdy je málo míst ve školkách pro ty mladší tří let, nebo které mají tři roky před prvním září, kdy školky otevírají nové třídy. Díky dětským skupinám by tak rodiče mohli třeba na částečný úvazek udržet kontakt s prací, pokud chtějí. To by byla reálná svoboda volby, která prospěje úplně všem a zvětší ekonomický koláč. Oni by si vydělali a zároveň by odváděli daně do státního rozpočtu.”

Další rozpočtová změna, kterou chtějí Piráti zaplatit z ušetřených šesti miliard, je přesměrování 1,65 miliard korun na platy učitelů a školních psychologů. „Vláda učitelům slíbila 130 procent průměrné mzdy za předminulý rok a tento slib by měla splnit. Zároveň je potřeba vyřešit situaci, kdy vláda na příští rok nezajistila finance na platy školních psychologů. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu psychických potíží u mladých lidí. Přítomnost školních psychologů ve vzdělávacích institucích je klíčová pro včasnou identifikaci a řešení těchto problémů,” vysvětlila Klára Kocmanová s tím, že by Piráti chtěli v rámci dalšího pozměňovacího návrhu prosadit také to, aby se část prostředků pro Ministerstvo školství přesunula k zajištění a distribuci hygienických pomůcek ve školách. „Chybějící hygienické pomůcky pro dívky ve školách vedou k horší školní docházce dívek z nízkopříjmových skupin a ke zbytečným absencím nebo opouštění výuky kvůli menstruaci. To bychom teď mohli změnit.”

„Naše návrhy nejsou založené na žonglování s čísly a populismu. Jsou to konkrétní změny, které je možné realizovat v rámci návrhu rozpočtu, a které skutečně přispějí k tomu, že budeme dávat více peněz tam, kde je to potřeba – do investic, pro rodiny, které dneska mají hluboko do kapsy, do vzdělávání nebo do boje s korupcí. V plánu Republika v pohybu (ZDE) jsme představili, jak můžeme nastartovat zdravý růst díky tomu, že více rodičů bude mít možnost pracovat díky dostupnosti školek, jak můžeme chytře investovat kapitál do výstavby nového bydlení a jak vrátit lidem optimismus tím, že se budeme starat o problémy, které je pálí, jako jsou napjaté rodinné rozpočty, kvalita vzdělávání či prevence závislostí,” uzavřel Jakub Michálek s tím, že pirátský návrh je s ekonomickým plánem Republika v pohybu, který Piráti představili již dříve, v plném souladu.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartoš (Piráti): Žádám urychlené dokončení připravené reformy ÚOHS Michálek (Piráti): K emisním povolenkám vláda připravila polovičaté řešení Zábranský (Piráti): Předvídat potřeby trhu je dost rizikové Richterová (Piráti): Energetické nápoje jsou jako cigarety. Dětem do pusy nepatří