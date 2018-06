Piráti: Vláda chce zásadně omezit podporu bydlení. Diskuzi se tradičně vyhýbá

Piráti dlouhodobě kritizují nekoordinovaný postup ministerstev a smršť překotných návrhů a novel zákonů v oblasti dostupného a sociálního bydlení. Upozorňují na nedostatky zákona o sociálním bydlení i stavebního zákona.

„Mimořádnou schůzi jsme svolali, protože představené verze chystaných novel se bytostně dotknou desítek tisíc lidí. Nenechává nás chladnými, že na ubytovnách v ČR žijí i tisíce dětí. Současně ale kvapné vládní plány neříkají, kam tito lidé půjdou, ba ani to, jak by nová pravidla zvládly úřady práce. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že na nové kontroly by vznikly další náklady ve výši 300 milionů Kč,“ zdůrazňuje místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí chce dvěma zásadními novelami zasáhnout do příspěvku na bydlení a do doplatku na bydlení – tedy dvou sociálních dávek, které tvoří zatím jediný ucelený nástroj podpory bydlení chudších částí společnosti. Jednu z nich pobírá přes 300 tisíc domácností!“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Změny, které vláda chystá, považují Piráti za nedotažené a nepropracované. Požadují proto předložení uceleného návrhu opatření pro oblast bydlení, který bude zahrnovat kromě nového zákona o sociálním bydlení minimálně návrh změn zákona o sociálních službách a návrh změn stavebního zákona.

„Je hezké, že vláda maká do roztrhání těla, ale už naše babičky věděly, že práce kvapná málo platná. Novely novel, nenavazující zákony, nepropojené agendy, dočasné změny, změny změn. Pokud vláda hodlá dál provozovat ten současný nekoordinovaný chaos, může nás její makání nakonec stát víc než nečinnost vlád předchozích,“ nechal se slyšet Bartoš.

Piráti se tématu dostupného bydlení věnují dlouhodobě a pořádají odborné semináře, na kterých s experty hledají odpovědi na to, kudy ven ze začarovaného kruhu. Další seminář Piratecon: Dostupné bydlení a příležitosti v Praze o využití prázdných budov a brownfieldů pořádají tuto sobotu 16. června na pražském Žižkově.

