Piráti: Vyšší mzdy, dostupné energie a méně byrokracie

Česko má obrovský potenciál, který dnes zůstává nevyužitý. Lidé tvrdě pracují, přesto mzdy rostou pomalu a talent často odchází do zahraničí. Piráti proto představili komplexní plán, jak nastartovat růst produktivity, zvýšit mzdy a zajistit dostupnější energie, a tím posílit životní úroveň většiny rodin. Ne přes další dotace, ale chytřejším řízením státu, rychlejšími povoleními a férovými pravidly pro všechny.
Libor Dušek, člen Národní ekonomické rady vlády a pirátský odborník, popisuje hlavní myšlenku plánu Pirátů: „Chceme férovou tržní ekonomiku, která lidem přinese vyšší mzdy a jistotu. K dlouhodobé prosperitě se dostaneme hlavně tím, že zvětšíme ekonomický koláč – modernizací průmyslu, lepšími zákony a prostředím, kde se vyplatí zakládat firmy a inovovat. Cíl je jednoduchý: vyšší přidaná hodnota, která zůstane zaměstnancům a domácím podnikatelům.“
Pirátský plán má šest pilířů, které představil ekonom Václav Vislous. Pirátský odborník pro oblast průmyslu říká: „Máme plán, jak rozhýbat českou ekonomiku – podpořit podnikavost, modernizovat průmysl, otevřít přístup ke kapitálu a zjednodušit stát – tak, aby v Česku přibývalo dobře placených pracovních míst a rostly mzdy. Jde o srozumitelná pravidla, rychlé povolování a moderní regulaci, ne o nové výjimky a dotace.“
Tento plán doplňuje už představené návrhy Pirátské strany jak dát více peněz pro 90 % českých domácností, anebo jak zajistit větší dostupnost bydlení. „Připravili jsme plán, jak postavit 200 tisíc nových domovů pro lidi, ne pro spekulanty. Zavedeme zóny zrychlené výstavby, kde byty porostou jako houby po dešti a vzniknou kvalitní čtvrti krátkých vzdáleností. Zlevníme výstavbu osekáním nadbytečných norem a zdaníme byty skoupené investory z nepřátelských zemí, kteří si u nás jen odkládají peníze,“ vysvětluje Dušek.
Pirátský plán řeší i otázku, jak ihned pomoci většině českých rodin. „Mimo jiné díky osekání dotační ekonomiky získáme prostředky, abychom většině domácností mohli zvýšit jejich příjmy. Valorizujeme slevu na poplatníka, zvýšíme daňové bonusy na děti nebo snížíme DPH na základní a zdravé potraviny. Běžná rodina na těchto změnách vydělá zhruba 31 000 korun ročně,“ uzavírá Vislous.
Šest pilířů pirátského plánu
1. Nakopneme podnikavost a mladé firmy. Zlepšíme výuku angličtiny a digitálních dovedností už od základních škol, zavedeme profesní bakaláře a podpoříme propojení studia s praxí. Startupům dáme jasnou definici a s ní spojené výhody – od rychlé online registrace přes flexibilnější pracovní právo až po daňové pobídky pro první investory a lepší režim zaměstnaneckých akcií. Dokončíme síť inovačních center a vybudujeme IT kampus světové úrovně, aby schopní lidé zakládali firmy doma a neodcházeli do zahraničí.
2. Nakopneme průmysl budoucnosti. Využijeme evropské rámce a porveme se o evropské miliardy. Do roku 2027 rozhýbeme čtyři průmyslové zóny 4.0 se zónovou EIA, sloučeným povolováním a jedinou odvolací instancí, aby se projekty zrychlily o roky. Zavedeme zrychlené odpisy pro digitalizaci, robotizaci, AI a čisté technologie a posílíme aplikovaný výzkum přes chytré granty a daňové pobídky. Českým podnikům zajistíme přístup k evropskému financování modernizace.
3. Nakopneme kapitál pro růst ekonomiky. Provedeme reformu penzijních fondů po skandinávsku – poplatky na polovinu, vyšší výnosy a možnost investovat do energetiky, infrastruktury i inovací. Rozhýbeme české úspory odstraněním bariér, které dnes brání bankám financovat strategické projekty, a podpoříme modely typu EPC, aby se úspory energií platily z dosažených úspor; uvolníme i krátkodobé „přemosťovací“ hypotéky při stěhování. Spustíme sdílenou státní pokladnu (cash pooling) a přijetím eura snížíme náklady státu i firem na financování a přitáhneme dlouhodobé investice.
4. Nakopneme moderní stát a osekáme korupci. Zavedeme jednotné inkasní místo pro daně a odvody a prosadíme princip „jedenkrát a dost“, aby stát nikdy znovu nechtěl údaje, které už má. Zjednodušíme start a provoz podnikání, zrychlíme digitalizaci justice, státní finance budeme řídit podle principu hodnoty za peníze. Zatraktivníme pracovní podmínky pro špičkové odborníky ve službách státu, aby stát byl schopen efektivně řešit potřebné úkoly. Omezíme dotační džungli ve prospěch finančních nástrojů přes modernizovanou Národní rozvojovou banku, zreformujeme systém odvolání u veřejných zakázek a budeme nekompromisní v boji s korupcí – padni, komu padni. Obce budeme motivovat ke slučování a zakládání společenství obcí.
5. Nakopneme moderní energetiku pro lidi i firmy. Posílíme nezávislého regulátora a rozšíříme cenovou regulaci, nastavíme férové distribuční tarify. Zrychlíme připojování nových zdrojů přes DESÚ jako skutečný one-stop-shop s jedinou odvolací instancí, otevřeme prostor komunitní energetice a EPC, zlepšíme transparentnost kapacit v sítích a umožníme dynamické tarify se smart metry pro každého. Připravíme řízené odstavení uhlí a posílíme přeshraniční propojení a akumulaci pro stabilní a levnou elektřinu.
6. Otevřeme pracovní trh i těm, co teď stojí stranou. Zavedeme flexicurity po vzoru Dánska, tedy pružnější pravidla zaměstnávání s jistotou při změnách práce a rozšíříme částečné úvazky i práci z domova. Zajistíme více míst v dětských skupinách a školkách od dvou let, plně zautomatizujeme chráněné účty a platební toky u exekucí, abychom odstranili překážky v zaměstnávání. Budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby pracující nemuseli záviset na sociální podpoře.
