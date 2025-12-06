Za zavřenými dveřmi ODS. Kuba prozradil, jak to tam chodí

Hejtman Martin Kuba, odcházející z ODS a zakládající vlastní politické hnutí, uvedl, že název projektu se ještě finalizuje a pravděpodobně bude představen na začátku příštího roku. Jde podle jeho slov o proces, který v něm uzrával dlouho.
„Dlouhodobě jsem zjišťoval, že se na řadu věcí dívám jinýma očima než vedení ODS. Po krajských volbách jsem čím dál víc cítil, že se nepotkáváme, ale zase bylo před parlamentními volbami, takže jsem nechtěl odcházet, abych tu stranu nepoškodil. To si myslím, že by nebylo dobře. Teď ta doba nastala poměrně přirozeně, protože je po volbách. A volby dopadly tak, jak jsem se obával, že dopadnou,“ uvedl Kuba v rozhovoru s Čestmírem Strakatým.
Vedení ODS od členů čekalo spíše poslušnost než názor
Kuba přiblížil, že jeho pohled na fungování ODS nebyl vedením strany přijímán. „Na řadě výkonných rad jsem říkal, že si myslím, že bychom to měli dělat jinak. Akorát jsem se vždy dozvěděl, že to říkám špatně, že ‚ti naši voliči‘ – to je takové zvláštní pořekadlo, které se tam používalo – že ‚to chtějí jinak‘. Že ‚my to máme naměřené a tak, jak říkáš ty, by to nefungovalo‘. Mé pohledy se jim prostě nezdály, že by to bylo dobré. Zkoušel jsem to,“ řekl Kuba ke svým snahám změnit něco na úrovni celostátní politiky.
I Fialův komentář k jeho odchodu měl podle Kuby trhliny. „Když Petr Fiala komentoval ten můj odchod, říkal, že jsem se mohl zapojovat do té změny, ale já mám pocit, že jsem se do ní mohl zapojit už dávno, kdyby třeba Petr Fiala a to vedení o to stáli. Protože upřímně řečeno, mně se nestalo ani jednou, že by přišel někdo z toho vedení a řekl by: Martine, jak jsi to tam udělal? Co si myslíš, že bychom měli dělat?“ připomněl loňské krajské volby, které v mnoha krajích ovládlo hnutí ANO, přičemž Kuba byl jedním z mála zástupců vládních stran, kterým se podařilo ve svých krajích zvítězit.
Zájem o jeho názory nepřišel ani po prohraných podzimních volbách. „A ani jednou po parlamentních volbách se mi nestalo, že by kdokoliv z toho vedení zvednul telefon a řekl by: ‚Hele, co budeme s tou ODSkou dělat? Chceš u toho být? Co si o tom myslíš? Ty jsi tam měl ty výsledky.‘ To se nestalo ani jednou. I to byl signál toho, že ti lidi vlastně necítí potřebu, že bych k tomu něco měl říkat,“ poznamenal jihočeský hejtman.
Klíčem je schopnost politiků věci lidem vysvětlovat
Martin Kuba tvrdí, že úspěch politiky stojí na otevřeném vysvětlování kroků lidem. „Já mám velkou zkušenost – snad se mi bude potvrzovat i na vyšších úrovních – že v tom Jihočeském kraji ten náš úspěch byl hodně postaven na tom, že se snažím těm lidem celou dobu vysvětlovat, co a proč děláme. To mně tedy na české politické scéně chybí víc a víc,“ poukázal.
A že věří, že lidé nejsou hloupí, jen potřebují srozumitelný a věcný výklad. „Když se budeme o věcech bavit, tak zjistíme, že ti lidi nejsou hloupí. Akorát na ně nesmíte pořád jenom mluvit v termínech HDP, veřejný finance, deficit veřejných rozpočtů. Musíte jim normálně lidsky vysvětlovat, co se v tom státě děje, přicházet s různými alternativami a nechávat ty voliče, aby vnímali, že to je nějaký problém, který má různá řešení,“ podotkl Kuba.
„Tohle je debata, kterou já jsem v žádném pořadu dlouho neslyšel. O věcných problémech. Například o bydlení, o stavbě bytů. Že to nepůjde vyřešit, pokud třeba do toho nebude budoucí ministr financí schopen stáhnout nějaké fondové financování nějakých bank, protože ty municipální rozpočty na to nemají. Když to ale řeknu touhle větou, tak tvrdím, že nám skoro nikdo nerozumí. Proto si myslím, že je třeba si k tomu sednout. Proto mám podcast SUPER ČESKO, kde si chci pozvat ty bankéře, developery a bavit se s nimi o tom, co to znamená rozhýbat konečně stavbu bytů v České republice. Což mimochodem bude rozhodovat o tom, jestli mladí lidi v Česku uvidí svoji budoucnost. Ale já ještě neviděl nikoho, kdo by to na úrovni té vlády řešil,“ poznamenal Martin Kuba.
Nutella jako symbol komunikační katastrofy
Za tím, že ODS v loňských krajských volbách získala 47 %, víc než cokoliv jiného stojí podle Kuby jeho dennodenní komunikace s lidmi. „A v té já jsem vlastně trochu magor, protože mě do detailů zajímalo, co ti lidi říkají, co si myslí. Věnoval jsem tomu extrémní množství času a tvrdím, že když to ten politik není ochotný dělat, tak může ztratit kontakt s realitou. Pro mě je to velmi poučná věc. Myslím, že bych bez toho někdy nebyl schopen si na tato procenta sáhnout,“ zmínil úspěšný jihočeský hejtman.
Takový model práce je podle jeho názoru přenositelný i do celostátní politiky. „Z pohledu komunikace, bezesporu. Řekneme, vzhledem ke správnosti komunikace, jak mluvíte k těm lidem a říkáte jim, co chcete dělat, proč to chcete dělat. To vždycky drhlo. Typický odstrašující příklad pro mě byl nákup Nutelly panem premiérem. To byly prostě komunikační přešlapy, které si podle mého premiér vůbec nemá dovolit. A mimochodem, trochu ukazovaly tu odtrženost toho týmu od reality,“ vzpomněl Martin Kuba.
A v neposlední řadě upozorňuje, že oním výsledkem získání 47 % hlasů v kraji byla komunikace o své vlastní práci, nikoliv o politických protivnících. „Ani jednou jsem ve volbách nevyslovil jméno Babiš, ani jednou ANO, ani jednou Piráti, ani jednou STAN. Bylo mi to úplně jedno, co dělají. Já jsem Jihočechům říkal, co děláme my – a co chceme dělat. A o tom jsem přesvědčený,“ zdůraznil Kuba.
Varuje před politikou postavenou jen na šetření a na utahování opasků. „Když budete tu politiku dělat tak, že všem budete říkat – ‚na nic není, všichni si utáhněte opasky, já vám nic nedám, nebudu vám to vysvětlovat, takhle to je, veřejné rozpočty, deficit, procenta HDP, nazdar‘ – tak po čtyřech letech z té vlády vypadnete a nahradí vás někdo, kdo utratí ty vaše ušetřené peníze během půl roku,“ řekl jihočeský hejtman.
A že ani pravicová politika nesmí ignorovat sociální a infrastrukturní rozměr: „Protože pokud zapomeneme opravdu budovat tu infrastrukturu, tak ta budoucí generace nebude mít podmínky pro život a pro podnikání tak, aby mohla splácet ty dluhy, které tu už dnes jsou,“ zdůraznil Martin Kuba.
autor: Natálie Brožovská