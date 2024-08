Piráti: Zprávu o zahájení procesu vyhlášení CHKO Krušné hory vítáme

01.08.2024 9:15 | Monitoring

Po dlouhých čtyřech letech vyjednávání a přesvědčování se podařilo prosadit jeden z klíčových programových bodů pirátského programu do krajských voleb – založení CHKO Krušné hory. O té tento týden prohlásilo Ministerstvo životního prostředí, že by do dvou let mohla vzniknout.