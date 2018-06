Piráti chtějí, aby Sněmovna urychleně řešila podezření ze zvýhodňování agrokorporací

České republice totiž hrozí pokuta 7,5 miliardy korun za chyby v dotacích pro zemědělce. Evropská komise České republice vytýká selhání Ministerstva zemědělství ČR při kontrole příjemců. To mělo vést k tomu, že peníze určené pro malé a střední zemědělce pobíraly mamutí agrokorporace.

„Proto budeme chtít zařadit bod na pořad aktuální schůze, kde se budeme ptát, jak je to možné a kdo případnou pokutu zaplatí? Zda to budou firmy nebo zase občané? Považujeme za důležité zjistit, kde je pravda, protože se bude připravovat dotační politika na roky 2021-2027 a je nezbytné se podobným chybám do budoucna vyvarovat,” uvedl poslanec a místopředseda Zemědělského výboru Radek Holomčík.

