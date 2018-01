Piráti chtějí urychleně hlasovat o vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Vládu nepodpoří

Piráti dnes požadovali předřazení hlasování o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka před samotné hlasování o důvěře vládě. Sněmovna však návrh přehlasovala, a to i přes fakt, že Mandátový a imunitní výbor doporučil vydání obou poslanců. Nadále tak trvají obstrukce spojené s jejich vydáním. Piráti, jak již avizovali před volbami, dnes nepodpoří ani nebudou tolerovat jednobarevnou vládu Andreje Babiše.

„Piráti dnes na Mandátovém a imunitním výboru hlasovali pro vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Je dobře, že všechny strany zastoupené ve Sněmovně, tedy kromě ANO, deklarovaly své stanovisko, a že se našla většina pro vydání poslanců. Další odkládání hlasování je pro nás nepřijatelné. Zákon stanoví, že projednání má proběhnout na první schůzi poté, co žádost dorazí, což bylo již v listopadu. Protože premiér má jet na zahraniční cestu, chceme, aby toto hlasování proběhlo co nejdříve, když ne dnes, tak zítra na další schůzi Sněmovny. Slíbili jsme voličům, že budeme kontrolovat moc a mocné, a to taky dodržíme,“ komentoval předseda pirátského klubu Jakub Michálek.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poté nastínil, jak budou Piráti postupovat při hlasování o vyslovení důvěry Babišově vládě. „Doufáme, že obhajující prezident Zeman nebude pospíchat s druhým pověřením premiéra k sestavení vlády a vyčká až na výsledek druhého kola prezidentské volby. Rovněž doufám, že jeho slova o nutnosti 101 hlasů pro pověření budou mít delší trvání, než slib, že se nebude účastnit televizních debat,“ doplnil Bartoš.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík poté doplnil informace o očekávaném průběhu dnešní a zítřejší schůze Sněmovny: „Šestá schůze, která začne zítra, obsahuje pro nás důležité věci. V personálních otázkách chceme, aby poslanec Pirátů Lukáš Černohorský byl zvolen předsedou vyšetřovací komise k OKD. Zároveň doufáme, že poslanec Ondráček nebude zvolen do čela Komise pro kontrolu GIBS. Pokud nebude zvolen, postaví Piráti protikandidáta,“ dodal Ferjenčík.

