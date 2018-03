Piráti navrhli zákon, který zamezí vyvádění peněz do daňových rájů

Jedná se o novelu daňového řádu, novelu insolvenčního zákona a nominaci Mikuláše Ferjenčíka do komise pro kontrolu GIBS. Předseda Pirátů Ivan Bartoš rovněž uvedl, že Piráti předložili vlastní návrh nominačního zákona, kterým se nyní bude v 30 denní lhůtě zabývat Vláda ČR.

Jakub Michálek představil novelu zákona o daňovém řádu. Odmítnul zavádějící tvrzení zástupců advokátů, že Piráti chtějí prolomit mlčenlivost. „Předložená novela se týká výlučně obchodních transakcí, nikoliv zastupování před soudem. Rozsah nelegálních transakcí je přitom až 50 miliard korun ročně. To, že proti našemu návrhu vystupují například lidé, kteří jsou spojení se zastupováním klientů zodpovědných za vyvádění financí za tisk pražských jízdenek, nám signalizuje, že jsme se trefili do černého. Vypadá to jako snaha advokátů zachovat si svůj byznys,“ vysvětlil Michálek. Tématem byla i nadále neobsazená pozice v čele komise pro kontrolu GIBS. „Je třeba, aby ve Sněmovně fungoval nezávislý kontrolní orgán. Navíc v situaci, kdy premiér odvolává šéfa GIBS. Budeme proto nadále jednat a apelovat na to, aby byl do čela komise zvolen náš poslanec Mikuláš Ferjenčík,“ dodává Michálek.

Ivan Bartoš poté připomněl téma nominačního zákona: „K podpoře našeho nominačního zákona se zavázal i Andrej Babiš. Politické trafiky jsou celostátním problémem, a proto je třeba jasného mechanismu pro obsazování postů ve státní správě. Návrh předkládáme a sháníme podporu mezi ostatními stranami. Návrh z pera Pirátů podpořili i poslanci STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a ČSSD. Dalším klíčovým bodem schůze je pro nás novela insolvenčního zákona, která reaguje na široký problém statisíců našich občanů, pro které je reálně nemožné se jakkoliv oddlužit a žijí životy v šedé ekonomice bez jakékoli naděje na lepší budoucnost. Novelu podpoříme v prvním čtení. Ve druhém čtení navrhneme zjednodušit možnost oddlužení důchodců, kteří již nemají šanci své dluhy splatit, protože sedm let s minimálními příjmy nám v jejich případě přijde nepřiměřeně dlouho,“ vysvětlil Bartoš.

Jakub Michálek v závěru tiskové konference vyzval prezidenta Miloše Zemana, aby pozastavil poradenskou činnost poradci pro čínské investice Jie Ťien-mingovi, který byl zatčen a je vyšetřován kvůli podezření z ekonomické kriminality. V této souvislosti také informoval, že Piráti budou prostřednictvím sněmovních kontrolních orgánů žádat BIS, aby poskytla informace o aktivitách firmy CEFC v ČR.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV