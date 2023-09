Na mimořádném zasedání Celostátního fóra Piráti představili první kandidáty do Senátu, kteří již získali pirátskou nominaci v primárních volbách.

reklama

Jsou to Petr Jeništa, který kandiduje v obvodu 47 – Náchod, Jakub Janda, který se bude o přízeň voličů ucházet v obvodu 11 – Domažlice a také dva již současní senátoři, Lukáš Wagenknecht za obvod 23 – Praha 8 a Marek Hilšer za obvod 26 – Praha 2 a 3. Představení kandidátů se zúčastnili také předseda a místopředsedkyně senátorského klubu SEN 21 Václav Láska a Adéla Šípová. „Příští rok nás nečekají jak velmi důležité volby do Evropského parlamentu, tak pro Piráty a naši společnost neméně důležité volby krajské a senátní,“ zahájila část věnovanou Senátu místopředsedkyně Pirátské strany Hana Hajnová. „Naším cílem je posilovat liberální hlas v politice a Piráti jsou jediná strana v Česku, na kterou se mohou voliči v tomto ohledu spolehnout. A platí to samozřejmě i v Senátu, kde tyto hodnoty hájíme společně s hnutím SEN 21,“ doplnila Hajnová.

Na pirátské hodnoty upozornil ve své řeči také Petr Jeništa, kandidát do Senátu v obvodu 47: „Děkuji celé straně a hlavně Pirátům Královéhradeckého kraje za moji nominaci do senátních voleb. Mým cílem je skrze mandát senátora zlepšit naše legislativní prostředí, zabývat se problematickou situací ve zdravotnictví a složitému systému dotací, které neslouží správně svému účelu, a samozřejmě prosazovat naše liberální, prozápadní a proevropské hodnoty. Jako kandidát nabízím všechno, co umím,“ řekl ve svém projevu Jeništa.

Další kandidát, který na Celostátním fóru vystoupil s projevem, bude v senátních volbách bojovat o hlasy voličů v obvodu 11 – Domažlicko. Současný zastupitel města Sušice Jan Janda vyzdvihuje především místní příslušnost senátorů: „Senátor má zůstat v místě svého působení a neutéct do Prahy, kde se ztratí v záplavě funkcí a komisí. Má být vyslancem za region a dělat pro něj maximum v každém možném ohledu svojí práce. Komunikovat s obcemi i ministerstvy, tlačit na realizace místních projektů, osobně se v nich angažovat, naslouchat potřebám občanů, propojovat a pomáhat. Přesně na to se chci zaměřit, na komunikaci, například zdravotní péči a další služby pro občany Domažlicka. Samozřejmě jsou mi vlastní i hodnoty Pirátů a stojím za názorem současného klubu ohledně redefinice znásilnění a domácího násilí, manželství pro všechny nebo péče o krajinu,“ uvedl Janda.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Marek Hilšer, kandidát do Senátu v obvodu 26 – Praha 2 a 3 získal nominaci v pátek, den před jednáním, a nemohl se jej osobně účastnit. Poslal však videozdravici, ve které zmiňuje, co je pro něj zásadní: „Nebudu nyní opakovat detaily, které jsem uvedl již ve své nominační řeči, chci ale říct jednu podstatnou a pro mě důležitou věc. Jsem přesvědčen o tom, že Česká republika potřebuje skutečně liberální politiku, která bude vnímavá a citlivá k potřebám lidí. Politiku nearogantní, nezkorumpovanou – politiku, která přinese skutečnou změnu, která zajistí, že se z naší země nestane jakýsi smrdutý skanzen v srdci Evropy, který si rozdělují oligarchové podle svých potřeb a na úkor naší budoucnosti. Vím, že to není požadavek malý, spíše je to cesta dlouhá a náročná, jsem ale přesvědčen, že má smysl a jsem rád, že na ní budeme moci spolupracovat,“ řekl ve videozdravici Hilšer.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky by se měly v roce 2024 uskutečnit v 27 senátních obvodech. Termín zatím nebyl stanoven.

První kandidáti Pirátů do Senátu – základní informace

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21892 lidí

Petr Jeništa – obvod 47

Petr Jeništa (30. 6. 1977) vystudoval geodézii na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Pracoval jako zeměměřič u železničních staveb a v geodézii. Od roku 2010 je starostou Velké Jesenice na Náchodsku v Královéhradeckém kraji.

Do Senátu kandiduje s cílem prosazovat dobré zákony a efektivní veřejnou správu. Občan nemá chodit na úřad kvůli jediné věci třikrát, obec má sloužit lidem. Rád by prosadil změnu systému dotací, které považuje za neefektivní a příliš rozdrobené. Lépe by bylo soustředit se na větší a opravdu potřebné projekty. Změny podle něho nutně potřebuje i zdravotnictví, kde nevyhovující systém úhrad a služeb vede například k nedostatku pojišťovnami hrazené péče od zubních lékařů a hrozícímu omezení dostupnosti pediatrů a dalších specializovaných či praktických lékařů. Problém není v počtu lékařů, ale v nastavení systému.

Ve volném čase se věnuje rodině. Působí v neziskových a sportovních spolcích v obci. Aktivně sportuje, zejména na kole nebo na běžkách, hraje volejbal.

Lukáš Wagenknecht – obvod 23

Lukáš Wagenknecht (24. 9. 1978) vystudoval obor Hospodářská politika a správa na Univerzitě Pardubice. Přes 15 let se profesně věnoval internímu auditu, podílel se na odhalení zmanipulovaných miliard v operačním programu Severozápad nebo na auditu výstavby metra A. Od roku 2018 je senátorem za obvod č. 23 – Praha 8, 18 a okolí a v Senátu předsedá Komisi pro dohled nad veřejnými prostředky. Interní audit přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Univerzitě Pardubice.

V Senátu prosazuje myšlenky dobrého vládnutí a legislativu zvyšující transparentnost, aktivně se věnuje energetice, dopravě a ochraně klimatu. Podporuje malé a střední podnikatele, v období Covidu inicioval úspěšnou ústavní žalobu proti vládnímu omezení maloobchodu, podepsanou 63 senátorkami a senátory. V senátnímu obvodu nejčastěji řeší problémy dopravy, ochrany zeleně nebo developerské kauzy, aktivně podporuje místní spolky a občanská sdružení.

Ve svém volném čase rád jezdí na kole, chodí do posilovny a v zimě lyžuje.

Marek Hilšer – obvod 26

Marek Hilšer (23. 3. 1976) vystudoval medicínu a politologii a mezinárodní vztahy na UK v Praze. Působí jako senátor za Prahu 2 a 3 a VŠ pedagog na 1. lékařské fakultě UK. Dvakrát kandidoval na post prezidenta republiky.

V Senátu je velkým zastáncem působení Česka v EU a v NATO. Staví se za silnou podporu Ukrajiny. Prosazuje stát, který bude bránit zranitelné a podporovat schopné – to vše za férových podmínek. Věnuje se problematice lidských práv v zahraniční i domácí politice. V Senátu dlouhodobě vystupuje proti bezohledným exekucím, obchodu s chudobou napojeným na politiku či proti rozevírání sociálních nůžek. Je příznivcem obnovitelných zdrojů a investic do moderní decentralizované a komunitní energetiky. Upozorňuje na problém oligarchizace české politiky, který podkopává demokracii a dusí konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Ve volném čase se věnuje rodině. Má rád tanec a zpěv, jako bas působí v pěveckém souboru. Je fanouškem skálolezectví a rád jezdí na motorce.

Jan Janda – obvod 11

Jan Janda (27. 11. 1980) vystudoval gymnázium v Sušici, kde také žije a pracuje na pozici asistenta očních specialistů. Je zastupitelem města Sušice a v komisích pro kulturu a sport a KPOZ.

Do Senátu kandiduje s ohledem ke svému zájmu o rozvoj regionu Domažlicka, propojení s „Prahou“ a posílení vazeb na Plzeňský kraj, pomoc občanům Domažlicka. Chce se zasadit o podporu lehkého strojírenství, zejména Mechatroniky, zajistit časovou a místní dostupnost zdravotní péče a komunikaci obcí jak v oblasti čerpání dotací, tak sjednocení s důrazem na infrastrukturu, informovanost, vzdělávání a metodickou pomoc obcím regionu Domažlicka. Je odhodlaný aktivně se podílet na zákonodárné činnosti Senátu, přípravě pozměňovacích návrhů a hledání konsensu. Zapojení široké, odborné veřejnosti a organizací z regionu, a to i v rámci přeshraniční spolupráce s německou stranou, je pro něj samozřejmostí.

Rád fotí, cestuje a sportuje – tabata. Zajímá se o politologii, komunikaci, psychologii, ochranu přírody.

Psali jsme: Piráti: Předsedkyně Evropské komise rezignovala na realitu Piráti: Komise má ještě řadu úkolů Piráti: Severní polokoule má za sebou nejteplejší léto v historii měření Ministr Bartoš: Digitální technologie přináší i šíření dezinformací

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE