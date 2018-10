Piráti přicházejí s návrhem na zavedení jmenovitého hlasování ve vedení měst a s vlastní nominantkou do RRTV

Na tiskové konferenci před pokračující schůzí Poslanecké sněmovny PČR představili Piráti svůj návrh na jmenné hlasování zastupitelstev a rad, informovali o postoji poslaneckého klubu k vládnímu zákonu o státní službě, evropskému rozpočtu a také k zákonu, kterým chce vláda zavést Agenturu pro sport. Kromě toho informovali představitelé Pirátské strany i o výběru své kandidátky do RRTV.

„V otevřeném výběrovém řízení jsme vybrali právničku JUDr. Olgu Ulrichovou. Ta se ve své rigorózní práci věnovala úkolům a postavení České televize. Její odbornost je tedy mediální i právní. Vzhledem k tomu, že ODS a ANO své navržené zástupce v RRTV již mají, doufáme, že poslanci podpoří naší nominantku s ohledem na poměrné zastoupení stran ve Sněmovně. Naše kandidáty jsme vždy vybírali transparentně a domníváme se, že i volba Sněmovny by kvůli politické odpovědnosti měla být veřejná,“ uvedl stanovisko Pirátů Tomáš Martínek, místopředseda Volebního výboru Poslanecké sněmovny.

Ivan Bartoš poté připomněl, že do druhého čtení putuje zákon o státní službě. „Vládní novela zákona o státní službě se setkala s kritikou jak z Evropské komise, tak od Odborového svazu státních orgánů a organizací. Opakovaně jsem interpeloval jak premiéra Babiše, tak ministra Hamáčka, protože předkládaný návrh je v rozporu s depolitizací státní správy. V rámci novely se totiž zásadně zjednodušuje proces, kterým se lze státních zaměstnanců v rychlosti zbavit. Výhrady se chystám opět zopakovat. Kromě toho přicházíme s novelou, která zavádí jmenné hlasování rady i zastupitelstva obcí a krajů a povinnost zveřejňovat jmenné hlasování o návrzích zastupitelů a radních na elektronické části úřední desky po dobu nejméně 10 let. Chceme tím zvýšit zodpovědnost politiků za učiněná rozhodnutí. Lidé mají právo vědět i zpětně si jednoduše dohledat, jak jejich zvolení zastupitelé hlasovali. Návrh jsme dnes nahráli do Sněmovního systému.“

Piráti se vymezili vůči vládnímu návrhu na zřízení agentury pro sport, jak uvedl poslanec Lukáš Bartoň: „Zákon o podpoře sportu má i světlé stránky, ale nemá žádné ambice pro odstranění klientelistického prostředí v oblasti sportu, které Piráti hlasitě kritizují. Zásadně však odmítáme, aby byla Národní sportovní agentura ústředním orgánem státní správy. Vláda má mít politiku i v oblasti sportu a tuto politiku řídit. Má být pod dohledem veřejnosti i opozičních poslanců. Proto podáme návrh na vrácení k přepracování, aby agentura byla zřízena pod ministerstvem nebo na úrovni vlády a pokud nebudeme úspěšní, budeme hlasovat pro zamítnutí zákona hned v 1. čtení.“

V závěru tiskové konference poslanec Mikuláš Ferjenčík v souvislosti s projednáváním rozpočtu EU informoval, že Piráti jsou pro omezení dotací velkým podnikatelům. „Myslíme, že tyto peníze lze využít lépe. Kromě toho na úrovni Evropské komise řešíme střet zájmů některých českých ministrů, kteří dostávají dotace dle našeho názoru nezákonně,“ zmínil Ferjenčík případy ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) a premiéra Andreje Babiše (ANO).

