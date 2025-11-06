Piráti stojí pevně na straně Ukrajiny a svobody

06.11.2025 23:08 | Monitoring

Piráti vrátili ukrajinskou vlajku do Sněmovny.

Piráti stojí pevně na straně Ukrajiny a svobody
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

V reakci na kroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury vyvěsili Piráti ukrajinskou vlajku z okna svého klubu. Vyjádřili tím trvající podporu napadené Ukrajině, která se statečně brání ve válce ruskému agresorovi. Piráti stojí pevně na straně Ukrajiny a svobody.

Česká pirátská strana

  • Piráti
  • Internet je naše moře!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Stojanová (Piráti): V čele životního prostředí nemůže být osoba s vazbou na Tykače
Hřib (Piráti): Ženy mají v naší zemi volební právo od počátku minulého století
Šrámková (Piráti): Úhradová vyhláška je průšvih
Piráti: Jsme zpátky v plné síle, připraveni hlídat vládu Čapího a Orlího hnízda

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , sněmovna , Ukrajina

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s vrácením ukrajinské vlajky na budovu české Poslanecké sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Ministerstvo pro sport

Když chtěla Fialova vláda zřizovat ministerstvo pro sport, byl jste proti, mluvil jste o tom jako o jakési trafice. Jak to, že vám zřízení nyní přijde v pořádku? Objektivně vzato těší mě, že kvůli SPD žádné nové ministerstvo nevzniká (snad), ale divím se, že v mnoha věcech podle mě teď dost otáčíte....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Piráti stojí pevně na straně Ukrajiny a svobody

23:08 Piráti stojí pevně na straně Ukrajiny a svobody

Piráti vrátili ukrajinskou vlajku do Sněmovny.