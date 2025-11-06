V reakci na kroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury vyvěsili Piráti ukrajinskou vlajku z okna svého klubu. Vyjádřili tím trvající podporu napadené Ukrajině, která se statečně brání ve válce ruskému agresorovi. Piráti stojí pevně na straně Ukrajiny a svobody.
Česká pirátská strana
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: PV