Plamínková (STAN): Nová vodní linka ÚČOV bude mít opatření proti tvorbě pěny

Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí informaci o zvýšení nákladů stavby o vícepráce ve výši 16 255 393 Kč bez DPH souvisejících s provedenými technickými opatřeními a schválila příslušný dodatek k Souhrnu smluvních dohod. Současně RHMP vzala na vědomí také informaci o prodloužení lhůty pro dokončení díla o 41 dní, která nyní končí 18. září 2018.

„Loni došlo na ÚČOV k havárii způsobené nadměrným zmnožením vláknitých bakterií. Vzniklo obrovské množství pěny, kvůli níž kal řádně nesedimentoval. Něco podobného by v uzavřené části ÚČOV bylo velmi nepříjemné, proto odborníci hledali řešení, jak tvorbě pěny zabránit. Jako účinné se ukázalo být skrápění. Proto potřebujeme doinstalovat do nové vodní linky skrápěcí sprchy, a to dřív, než se naplní odpadní vodou,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Ke skokovému zvýšení obsahu tuků v odpadních vodách došlo v letech 2015 – 2017 a nešlo ho tedy objektivně předvídat v době realizace zadávacího řízení. Celková cena díla je tedy nyní ve výši 6 127 063 740,32 Kč bez DPH.

RNDr. Jana Plamínková STAN



