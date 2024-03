Pokorná Jermanová (ANO): Karavana nenávisti a pokrytectví jede dál

reklama

Dozimetr, nákup F-35, Fialova kampelička, migrační pakt atd. To jsou témata, o kterých jsme chtěli diskutovat na mimořádných schůzích. Témata pro naše občany důležitá. Vládnoucí koalice o nich jednat nechtěla, neschválila program.

Nyní přichází sama s mimořádnou schůzí na téma soukromé korespondence Andreje Babiše, kterou omylem poslal jinému adresátovi, než jakému byla určena. A ten, kdo tuto zprávu obdržel, místo aby ji vrátil odesilateli, ji poskytl novinářům. A z textu, znovu podotýkám, soukromého, pětikoaliční politici a někteří novináři vyvozují závěry, které jsou úplné nesmysly a bláboly.

A karavana jejich nenávisti a pokrytectví jede dál. Co když průzkumy ukáží ještě vyšší podporu pro ANO? Budete střílet? To už stačí, ne? Milá vládo, řešte to, co opravdu lidi trápí, problémů je dost, to je vaše práce!

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pokorná Jermanová (ANO): Státník komunikuje, špatný politik dává ultimáta Pokorná Jermanová (ANO): Vláda rozprodává chráněné památky jako na běžícím pásu Pokorná Jermanová (ANO): Rozpočet je špatný, kultura už je zase po kolena v bahně Pokorná Jermanová (ANO): Dozimetr neschováte, spravedlnost funguje na všechny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE