Pokorná Jermanová (ANO): To tahle vláda je bezpečnostní riziko této země

Kolegyně, kolegové. Vy víte, že já tady vystupuji poměrně málo, možná, pro někoho. Víte, že já jsem člověk, který nerad nějakým způsobem se účastní vyhrocených situací a nějakých dialogů, o kterých jsem přesvědčená, že sem nepatří. Ale i já po zhlédnutí včerejšího interview s panem místopředsedou Bartoškem, kterého znám dlouhá léta, se kterým jsem měla tu čest být součástí vedení Sněmovny, musím říct, že to, co tam zaznělo, je pro mě za hranou. A nebudu tady hájit svého pana předsedu. Nebudu, ale řeknu vám to, co si myslím, a řeknu vám to naprosto od plic a řeknu to slušně.

To, co jsem včera zaslechla, jsem si vzala velmi osobně. Jestli mě tady někdo obviňuje z toho, že jsem já bezpečnostním rizikem, protože jsem přesvědčená o tom, že současné financování České televize, jak je nastavené, jak je vykomunikované bez opozice, jak se změnily Rady České televize, Českého rozhlasu, aniž by o tom někdo s námi diskutoval, na sílu, že já jsem bezpečnostní riziko, tak to tedy ani náhodou!

A můžete si bouchat do stolu, můžete se smát, jak chcete. Já jsem tady vždycky komunikovala s každým, když jsem byla ve vedení Sněmovny. A byla jsem velmi opatrná na to, abych napadala členy Sněmovny. To prostě k té práci, Honzo, pane místopředsedo Bartošku, opravdu nepatří, prostřednictvím paní předsedající. Musím říct, že jste mě velmi zklamal a musím říct, že se za vás stydím. Protože když si vezmu, co všechno tahle vláda dělá za ty dva roky, co je u moci, tak já musím říct, že tahle vláda je bezpečnostní riziko této země. A já to mám tady na mobilu, jsem si to napsala, abych nezapomněla, protože jsem opravdu velmi naštvaná.

Je to například to, že pan ministr Rakušan je v čele hnutí, uskupení, které je zmítáno korupčním skandálem, zvaném Dozimetr. A není jenom v Praze, je i ve středních Čechách. O tom se nemluví, o tom se mlčí. A on dohlíží na jeho vyšetřování? To myslíte vážně? To vám přijde v pořádku? (Potlesk zleva.) Přijde vám v pořádku, že pravidelně, naprosto pravidelně, když se vám to hodí, porušujete zákon o jednacím řádu? To vám přijde v pořádku? Mně tedy rozhodně ne. Přijde vám správné, že jste naprosto zpolitizovali státní správu, posadili jste si tam svoje spolustraníky, svoje spřízněné duše navázané na vaše stranické kasy? To mně v pořádku nepřijde, to je bezpečnostní riziko. (Ministryně Černochová: Nekřičte!) Paní ministryně Černochová, vy tady křičíte kolikrát, tak buďte tak laskavá, neokřikujte mě, já se k vám chovám slušně. Vy se ke mně chovejte také slušně!

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Prosím o klid! Prosím o klid. (Hovor ministryně Černochové mimo mikrofon.) Prosím o klid. (Poslankyně Jermanová: Já budu pokračovat.) Omlouvám se, že vás přerušuji, prosím o klid a o zklidnění... Prosím, paní ministryně, jestli máte nějaké výhrady, přihlaste se s přednostním právem. Omlouvám se, pokračujte prosím.

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: A je v pořádku, že se ozvala paní ministryně, protože pod její taktovkou se netransparentně obchoduje se zbrojaři. Všechno je tajné. My nevíme, kolik se utrácí, kam se to posílá, komu se to dostává, jak je nakládáno s financemi na Ukrajině. My to nevíme. Nezlobte se na mě, za mě je to bezpečnostní riziko. Jestliže za pana premiéra jednají úředníci na mezinárodní úrovni, aniž by k tomu měli oprávnění, pro mě je to bezpečnostní riziko. Jestliže pan ministr vnitra prosazuje a podepíše migrační pakt pro tuto zemi, je to bezpečnostní riziko.

A za mě, dámy a pánové, já vyzývám vedení svého klubu, jestli tady dnes chcete sedět, já tedy rozhodně ne. Já po tom, co jsem včera slyšela, odcházím z této Sněmovny pro dnešek, abych se uklidnila a nemusela používat ostrá slova, která tady používal pan Kalousek. (Křičí.) A to vám nevadilo? (Potlesk zprava.) Jen si zatleskejte, zatleskejte si. Když tady pan Kalousek urážel mě, ostatní poslance, to panu ministrovi Jurečkovi nevadilo, mně to vadí. Jestli je tady někdo bezpečnostní riziko, tak je to tato vláda. Děkuju za pozornost. (Potlesk zleva.)

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Moment, paní poslankyně! Paní poslankyně, uběhl vám čas, ale nenačetla jste bod.

Poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová: Omlouvám se, já bych poprosila zařazení bodu - Mediální výstupy pana místopředsedy Bartoška - jako první bod dnešního jednání. Děkuji. (Potlesk zleva.)

