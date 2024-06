Polanský (SOCDEM): Výsledek Sociální demokracie v evropských volbách je tragický

Výsledek SOCDEM ve volbách do Evropského parlamentu považují jihočeští sociální demokraté za tragický. A nic na tom nemění fakt, že Jihočeský kraj patřil v rámci Sociální demokracie k těm úspěšnějším. „Máme UŽ DOST úplně stejných věcí jako opoziční strany, které proti vládní pětikoalici zabodovaly. Asi jsme to na celostátní úrovni neříkali dost důrazně a dost nahlas. Tristní výsledek nás před krajskými volbami pořádně nakopl,“ říká předseda jihočeské SOCDEM Tomáš Polanský.

Snad s výjimkou války a zbrojení, proti čemuž je SOCDEM naprosto zásadně, ale kraj tu může jen burcovat, že nechceme posílat další muže na smrt a chceme jednání o míru, má všechno, co lidi štve, svůj otisk i v krajské politice.

„Je potřeba okamžitě rozpohybovat výstavbu bytů, jinak mladí lidé nebudou zakládat rodiny a můžeme si pořád stěžovat, že se rodí méně dětí. Musíme i z pozice kraje bojovat za řešení, aby každý obyvatel Jihočeského kraje měl zubaře a praktického lékaře. Zajistit lidem kvalitní zdravotnictví a dostupnost léků, to je naše povinnost,“ zdůrazňuje lídr Tomáš Polanský.

„Dálnice se dokončují, jihočeské letiště létá, naši lidé ze SOCDEM byli v krajské vládě u toho celých 16 let. Teď se musíme podívat, jestli jihočeská doprava opravdu lidem slouží v potřebných časech, kapacitě a kvalitě. Kraj tu není proto, aby uspokojoval zájmy firem blízkých politikům, ale aby se staral o potřeby lidí, kteří tady žijí a poctivě pracují. Jihočeši jsou pro nás na prvním místě a kdo tu chce žít s námi, musí ctít naše pravidla,“ dodal Polanský. Bezpečnost obyvatel je další prioritou.

Lídr krajské kandidátky, specialista v oblasti cestovního ruchu Tomáš Polanský, je jednou z nových tváří SOCDEM. Váží si důvěry členů, kteří v uplynulém třicetiletí věnovali sociální demokracii svou energii a teď se rozhodli předat veslo nástupcům. „I naše generace věří v lepší svět, a to nás spojuje. Nechceme to, čeho sociální demokraté v minulosti dosáhli, nechat jen tak protéct mezi prsty. Třeba pohled do Rakouska, kde se teď v evropských volbách vrací sociální demokracie do popředí, nám dává víru, že i my to dokážeme. Chceme kraj bez chudoby, bez sobectví, s vládou zdravého selského rozumu, který tu vždycky panoval. O naše návrhy, jak toho dosáhnout, se podělíme a rádi budeme naslouchat,“ uzavřel Polanský na prahu etapy, ve které kandidáti SOCDEM vyrazí po kraji. Protože neúspěch v evropských volbách jihočeské SOCDEM rozhodně neodradil.

Na čtvrtém místě celostátní kandidátky Sociální demokracie kandidovala jako nestraník Jihočeška Kvetoslava Kotrbová. A i ta má vzkaz: „Vážím si důvěry sociální demokracie, která mne jako nepolitika oslovila, a chci velice poděkovat voličům, že přišli v tak důstojném počtu. Do Evropského parlamentu jsem kandidovala s myšlenkou vytváření tlaku na odborný přístup a smysluplnou koordinaci evropského zdravotnického systému směrem ke zdravotním rizikům, jež přináší mimo jiné i migrace. Ale je evidentní, že do popředí se dostávají spíše jednoduchá razantní černobílá řešení našich problémů. Bývají ale krátkozraká, osobně jim nejsem příliš nakloněna, myslím proto, že erudice a nadhled Luboše Zaorálka budou chybět. Ale věřím, že voliči ocení odbornost a prostou lidskou slušnost v nadcházejících krajských volbách, kde jde přeci jen o něco jiného než v Bruselu,“ uvedla docentka Kvetoslava Kotrbová.

Na krajské volby se za sociální demokracii připravuje i bývalá úspěšná jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. „V jihočeské komunální politice má sociální demokracie své místo desítky let. Krajská politika je vždy spojena s konkrétními lidmi, kteří tu žijí a kteří chtějí a umějí pomoci. V regionu jsme se pustili do generační obměny, máme mladé odborníky s energií věnovat se rozvoji kraje. A my zkušenější a já osobně jim rádi pomůžeme a poradíme. Ale na nich nyní je, aby dokázali restartovat a zmodernizovat tvář sociální demokracie,“ říká Ivana Stráská.

Kandidátní listina Socdem Jihočeský kraj – krajské volby 2024

Kombinace mladých šikovných kandidátů se zkušenými politiky najdete na ZDE.

Mgr. Tomáš Polanský SOCDEM



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky